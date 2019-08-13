ВВС Сербии намерены сохранить истребители МиГ-21 и получить вертолеты Ми-35М и Ми-17В-5

ЦАМТО, 12 августа. Командование ВВС и ПВО Сербии намерено сохранить на вооружении истребители МиГ-21 до 2025 года. Кроме того, к концу года планируется получить ударные вертолеты Ми-35М и три транспортных Ми-17В-5.

Об этом заявил 2 августа командир 204-й бригады ВВС и ПВО Сербии бригадный генерал Желько Билич.

Ранее, 27 июля, командующий ВВС и ПВО Сербии генерал-майор Душко Жаркович сообщил в интервью газете "Политика", что в боевом составе ВВС имеются самолеты МиГ-21, а также квалифицированные и опытные пилоты и технический персонал. Командование считает, что на данном этапе неоправданно "административно" выводить этот самолет из эксплуатации, несмотря на то, что "дальнейшие инвестиции в этот тип истребителей невыгодны".

По данным Jane's, на вооружении ВС Сербии имеются два истребителя МиГ-21.

Кроме того, командующий сообщил о планах поставки четырех Ми-35М. Летный и технический состав ВВС Сербии уже проходит подготовку в России, а группа экспертов занимается заводской приемкой вертолетов. Ми-35М поступят на вооружение боевой вертолетной эскадрильи на авиабазе "Морава" ("Ладжевцы") в центральной Сербии в рамках планов формирования "эскадрильи современных боевых вертолетов".

Следует отметить, что в настоящее время на вооружении ВВС и ПВО Сербии отсутствует боевая вертолетная эскадрилья, поэтому, судя по комментариям генерал-майора Д.Жарковича, Ми-35М будут эксплуатироваться совместно с вооруженными ракетами "Малютка" противотанковыми вертолетами "Газель" в составе 714-й противотанковой вертолетной эскадрильи, базирующейся в "Ладжевцы", или для них будет сформирована новая эскадрилья.

Объявление о том, что ВВС и ПВО Сербии получат Ми-35М к концу года, совпало с появлением в социальных сетях фотографий двух вертолетов, предположительно предназначенных для Сербии, которые проходят испытательные полеты на заводе "Роствертол" в Ростове-на-Дону.