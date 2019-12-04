Сербия досрочно получила четыре вертолёта Ми-35М

Сербские военные на заводе "Роствертол" в Ростове-на-Дону август 2019 года Источник изображения: topwar.ru

Сербское Министерство обороны получило четыре российских вертолета Ми-35М. 2 декабря вертолеты благополучно приземлились на аэродроме военной базы Батайница недалеко от Белграда. Об этом сообщил сербский портал Alo.

Россия поставила Сербии четыре вертолета Ми-35М раньше запланированного срока. Изначально сообщалось, что машины прибудут в Сербию в течение первого квартала 2020 года. Всего в состав ВВС Сербии войдут семь вертолётов Ми-35 и три Ми-17.

Сербский министр обороны Александр Вулин назвал эти российские вертолёты лучшими в мире в своём классе. По словам Вулина, Ми-35М – это настоящие летающие танки, которые позволяют надёжно защитить сербское воздушное пространство и укрепить боевой потенциал страны.

В ближайшее время сербские военные ожидают прибытия в Сербию зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1", поставку которых Белград полностью оплатил. Поступление техники должно пройти в конце этого года - начале следующего.

В 2018 году РФ передала Сербии шесть истребителей МиГ-29, в 2019 году Сербия в рамках российской военно-технической помощи получила десять БРДМ-2 и - досрочно - три транспортных вертолета Ми-17В-5. Планируется поставка в Сербию 30 танков Т-72 и 20 боевых машин БРДМ-2.