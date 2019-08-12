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12.08.2019
Газета.ru

"Пентагон не просчитал риски": эксперт о войне США и России на море

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Военный эксперт спрогнозировал итоги войны США и России на море

Черное море стало основным место противостояния России и США, пока - заочного, написал военный аналитик Лайл Голдштейн в статье для издания The National Interest. При этом он казал, что американские авианосцы имеют ограниченную полезность в гипотетической войне за будущее Украины, и призвал Пентагон осторожнее вести себя в Черном море.

Черное море стало местом напряженного, но пока заочного противостояния России и США после задержания в Керченском проливе в ноябре прошлого года сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ 12 украинских моряков на трех судах за нарушение российской госграницы, пишет военный аналитик Лайл Голдштейн в своей колонке для американского военно-политического издания The National Interest.

При этом, по его словам, Вашингтон не помог решению вопроса, "подняв ставку" в противостоянии с Москвой военными учениями НАТО Sea Breeze, проводимыми совместно с Украиной и еще 19 странами в Одессе. Посредством этих маневров американская стороны провела демонстрацию силы "у порога России", указал специалист. Но такие меры в лучшем случае можно рассматривать как способ придать Киеву уверенность в переговорах с Москвой.

"Тем не менее, риски таких маневров не были адекватно просчитаны в Вашингтоне. В водах Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря по-прежнему остаются не менее 18 тысяч мин после Второй мировой войны. Они лежат где-то на дне и ждут своего часа. Нетрудно представить войну между США и Россией, если на учениях затонет одно из американских судов, подорванное на такой мине", - пишет эксперт.

Поэтому - указал Голдштейн - американцам нужно радоваться тому, что США запрещено проводить авианосцы через турецкие проливы в соответствии с Конвенцией Монтрё. Поскольку, по словам автора статьи, авианосцы были бы быстро уничтожены ударами с мощных российских дизельных подводных лодок, береговых мобильных ракетных комплексов или "смертоносных" российских ракетных катеров.

"И это я еще не упомянул о самолетах, оснащенных гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, такими как новая система "Кинжал".

Если авианосцы имеют ограниченную полезность в гипотетической войне за будущее Украины, то для чего действительно нужны крупные корабли ВМС США в конфликте с Россией?",

- задался вопросом аналитик.

Двумя днями ранее сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота сопроводил эсминец ВМС США USS Porter, который вошел в акваторию Черного моря, сообщал Национальный центр управления обороной РФ, передает ФАН.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения Sea Breeze-2019", - пояснили в сообщении.

Шестой флот США накануне сообщил в своем твиттере, что эсминец проходил через Босфорский пролив в Черное море.

"USS Porter начал переход в Черное море. Это шестой раз в 2019 году, когда в Черное море зайдет корабль американского ВМФ. Эти развертывания кораблей поддерживают прочные отношения [с союзниками], которые необходимы для укрепления региональной стабильности", - говорилось в опубликованном в сети заявлении командира шестого флота, вице-адмирала Лизы Франчетти.

Ранее в Черное море вошел другой военный американский корабль - эсминец ВМС США Carney. Он появился в этой акватории 30 июня, о чем говорят данные сервиса по отслеживанию движения судов MarineTraffic. По информации шестого флота Соединенных Штатов, Carney прибыл туда, чтобы участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze 2019.

Представители ВМС США подчеркнули, что

участие американских кораблей в учениях призвано "повысить региональную стабильность" в Черном море.

Всего в маневрах были задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран. В числе стран-участниц - Франция, Грузия, Украина, Польша, Турция, Великобритания.

В Крыму заход американского эсминца Carney в акваторию Черного моря назвали наглым упорством, передает НСН.

"Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов", - сказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Стоит отметить, что разведку Крыма в июле США проводили также с воздуха - с борта патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon, а также с помощью беспилотника ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk.


Рафаэль Фахрутдинов

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Источник: ВКС и ВМФ отслеживают учения Sea Breeze-2017 в Черном море
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