"Новый уровень": Украина и Турция хотят создать беспилотник

Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие

В СНБО Украины заявили о совместном предприятии Украины и Турции, на базе которого будет создано "высокоточного оружие". В частности, одним из первых проектов станет разработка современного беспилотника, который сможет развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары, находясь в небе несколько часов.

Украина и Турция объединили свои усилия в серийном производстве современного оружия, создав совместное предприятие, говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий", - сообщили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что это позволит отказаться от классических договоренностей в виде контрактов по купле-продаже в пользу "принципиально нового уровня сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины".

Как говорится в заявлении СНБО, одним из первых совместных проектов станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Он, как планирует совет нацбезопасности и обороны Украины, сможет развивать значительную крейсерскую скорость, наносить удары широким спектром высокоточного вооружения, а также вести разведку с высоких эшелонов полета, часами находясь в воздухе.

"Такие возможности нового дрона станут возможными благодаря широкому использованию композитных материалов, цифровых технологий, а также двигателей украинского производства, способных надежно работать в экстремальных условиях", - заявили в СНБО, добавив, что, помимо этого, беспилотник будет обладать высокой грузоподъемностью.

Кроме того, там отметили, что страны "имеют мощный опыт эффективного сотрудничества в сфере оборонных технологий". Так, предприятия двух стран сотрудничают в сфере цифровых систем связи, ударных дронов, авиационного высокоточного вооружения. Создание нового совместного предприятия, подчеркивается в сообщении, повысит обороноспособность Турции и Украины.

С 7 по 8 августа украинский президент Владимир Зеленский был с официальным визитом в Анкаре. После церемонии лидеры Украины и Турции провели переговоры в формате тет-а-тет. Кроме того, Зеленский встретился с представителями крымско-татарской и украинской общин.

Глава украинского государства поблагодарил представителей общин за "моральную и материальную помощь". Кроме того, он отметил, что "каждого из них ждут" на Украине.

"Каждый из вас важен для Украины. Ваш опыт, ваши знания, ваши возможности. Моя команда поставила перед собой очень амбициозные цели: мы хотим построить такую страну, в которую наши люди будут с радостью возвращаться с заграничных заработков и поисков лучшей жизни. И я хотел бы, чтобы вы активно включились в создание этой новой Украины - нам нужна ваша помощь", - обратился Зеленский к представителям общин.

После встречи с украинским лидером президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не признает переход Крымского полуострова под российскую юрисдикции по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года.

"Крымские татары - это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашими приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности", - сказал Эрдоган, отметив, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины.

В ответ на это сенатор от республики Крым Сергей Цеков обратил внимание, что такая позиция показывает, что турецкие власти не руководствуются правдой и реалиями.

"Крым будет жить без признания Турции. Главное, что Россия нас признает своей составной частью. Для крымчан это самое главное, а мнение других стран - это постольку-поскольку", - заявил он РИА "Новости".

В свою очередь, депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в фейсбуке, что позиция Эрдогана не стала неожиданностью.

"Нет какого-то удивления от заезженной позиции президента Турции Эрдогана по поводу непризнания крымского референдума. Известно, что говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только смелый, сильный и независимый лидер", - уверена Поклонская.

В марте 2014 года в Крыму прошло голосование, в котором участвовало большинство населения полуострова. Почти единогласно крымчанами было принято решение о переходе Крыма в состав России. Ряд европейских стран, а также США не приняли результаты голосования. Кроме того, Украина до сих пор считает Крым своей, но "временно оккупированной территорией".

Ангелина Мильченко