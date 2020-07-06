Новое оружие Украины

Киев увлекся иностранной техникой

Порядком подзабытые к началу 2014 года, вечно находившиеся в конце списка бюджетного финансирования и являющиеся источником постоянных коррупционных скандалов и чрезвычайных происшествий задачи оснащения Вооруженных сил и прочих силовых ведомств вооружением и военной техникой внезапно оказались на Украине в центре внимания. И стали приносить не только массу проблем, но и вполне ощутимые дивиденды.

В стране, которая уже седьмой год декларирует бескомпромиссную войну с Россией и чуть ли не спасение всей Европы, тема перевооружения стала не только модной и политически выигрышной, но и чрезвычайно привлекательной в финансовом плане. Украинские средства массовой информации непрерывно оповещают о новых и все более передовых отечественных образцах вооружения, которые создаются, испытываются, приобретаются и в редких случаях импортируются с единственной целью – превозмочь коварного агрессора и защитить мировую цивилизацию.

Насколько же медийная картинка отличается от реального состояния дел? Наиболее свежим мнением о приоритетных направлениях перевооружения Вооруженных сил Украины поделился заместитель министра обороны этой страны Александр Миронюк. Планы грандиозные.

«Сегодня приоритеты развития сил обороны определены, и их оснащение вооружением можно обозначить во временной иерархии.

В частности, в краткосрочной перспективе должны завершить внедрение новой системы объединенного руководства силами обороны и военного управления, институализации оборонного менеджмента, управления развитием возможностей и ресурсами и усовершенствовать систему территориальной обороны.

Приоритетом является внедрение единой автоматизированной системы управления войсками (силами), поддержка принятия управленческих решений по планированию и использованию оборонительных ресурсов, внедрение инструментов программно-проектного (иногда именуется программно-целевым) метода развития возможностей по применению методологии оценки жизненного цикла ВВТ.

В среднесрочной перспективе – продолжить модернизацию существующих образцов ВВТ, избавившись от бесперспективных, и обеспечить приоритетное развитие возможностей на основе систем вооружения, которые позволят наносить противнику максимальные потери при приемлемых затратах средств на их разработку и закупку.

При этом закупки высокотехнологичных современных систем вооружений, в частности комплексов ПВО, боевых самолетов и кораблей возможны только в случае реализации инвестиционных проектов на договорной основе под государственные гарантии и с использованием современных процедур государственно-частного партнерства, так как их высокая стоимость превышает возможности оборонного бюджета.

Что касается долгосрочной перспективы, приоритетом является перевооружение ВС образцами ВВТ национального, иностранного и совместного с партнерами производства, прежде всего по приведенному выше перечню. Важным фактором неядерного сдерживания является создание ракетного потенциала и возможностей по нанесению ударов по важным объектам на большие расстояния».

Нарисованные перспективы поражают как полетом военной мысли, так и полным отсутствием конкретики, что обычно очень хорошо сказывается на результатах, за которые рано или поздно приходится отчитываться.

Проблемы начинаются, когда все-таки приходится озвучивать и некоторые не слишком удобные подробности. Тот же Миронюк, сообщив, что «совершенствование системы противовоздушной обороны Украины определено приоритетным направлением, так, в Государственной целевой оборонной программе развития ВВТ на период до 2022 года предусмотрено создание отечественных зенитных ракетных комплексов различных типов», констатирует, что «вместе с тем решение об открытии соответствующей опытно-конструкторской работы находится на этапе доработки». 2020-й в Вооруженных силах Украины объявлен годом противовоздушной обороны, но, к сожалению, в государственном оборонном заказе на 2020 год соответствующие меры, направленные на развитие системы противовоздушной обороны Украины, отсутствуют. В Министерстве обороны Украины проводятся соответствующие научные исследования и практические меры на уровне выполнения аванпроекта промышленностью Украины. В настоящее время существуют технические предложения от ряда предприятия ОПК Украины по созданию отечественного зенитного ракетного комплекса.

Попутно он упомянул о том, что «в 2020 году страна столкнулась с беспрецедентной задержкой ГОЗ-2020».

Не надо быть крупным специалистом в ПВО, чтобы прийти к несложному выводу: до 2022 года «отечественных ЗРК» на Украине создано не будет. Ни одного типца. Поэтому приоритет совершенствованию системы ПВО может быть обеспечен только импортом.

Об этой малоафишируемой, за исключением красивых передач техники в присутствии дипломатического корпуса США, стороне перевооружения украинской армии также сообщил заместитель министра: «Согласно основным показателям государственного оборонного заказа в 2020–2022 годах, доля украинских поставщиков составит почти 90%. Закупки по импорту составят около 10%».

Проанализируем и эту конкретную цифру на примере структуры расходов прошлых лет. Так, в 2018 году из выделенных Министерству обороны Украины средств в размере 9983,5 млн грн на вооружение и военную технику направлены 2095,5 млн (25,4% общей суммы). Из них 2178,813 млн ушло на приобретение одного беспилотного авиационного комплекса – турецкого Bayraktar TB2 из шести БЛА с вооружением и наземным оборудованием. Еще на 43,6 млн долл. (около 1,2 млрд грн) в Турции через государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт» было закуплено средств связи компании Aselsan. В том же году государственная компания «Укрспецэкспорт» приобрела в Дании для нужд Государственного сертификационного института Минобороны Украины мобильную радарную систему траекторных измерений MFTR-2100/40 на сумму 6,624 млн долл. (почти 200 млн грн).

А ведь был еще и импорт десятков БМП-1АК и САУ 2С1 «Гвоздика» из Чехии–Польши–Кипра. Были поставки стрелкового вооружения и боеприпасов к нему, включая даже патроны советских калибров и американских аналогов гранатометов РПГ-7. Но цены при этом были отнюдь не «советские». Были и приборы ночного видения, и контрбатарейные радары из США, и средства РЭБ из Франции на миллионы долларов и евро.

Таким образом, можно достаточно легко, пользуясь только открытыми источниками информации, вычислить, что доля ежегодного импорта вооружений и военной техники украинской армии уже давно превысила 15–20% расходной части бюджета Министерства обороны. Если же присовокупить и остальных из 16 госзаказчиков-силовиков, цифра станет еще интереснее. Так, лишь в том же 2018 году авиакомпания МВД Украины «Хорив Авиа» импортировала из Франции два вертолета Airbus Helicopters H-225 Superpuma на сумму 19,856 млн долл., что явилось лишь малой частью общей сделки на более чем полмиллиарда евро. За ней последовал аналогичный контракт на закупку десятков французских катеров…

В этой связи стоит напомнить откровенно «крокодиловы слезы» нынешних руководителей государственного концерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса и Мустафы Найема, которые, будучи по основной легенде рыночниками-либертарианцами, но возглавив в «особый период» украинский ОПК, сетовали на потерю доли госпредприятий на этом рынке в пользу «частных украинских компаний».

При этом хорошо известно, что ни одного боевого танка, самолета, вертолета или ракеты украинские частники за все последние 6–7 лет не выпустили, что ничуть не повлияло на поглощение ими 60% внутреннего оружейного рынка. Средства связи, на десятки миллионов поставляемые «отечественными оружейными компаниями», являются лицензионной продукцией мировых брендов США, Европы, Израиля и Турции.

И об этом приоритете очень красивые слова произнес все тот же Миронюк: «Кроме этого, одним из главных приоритетов развития Вооруженных сил Украины на долгосрочную перспективу является переоснащение войск современными цифровыми средствами связи, обеспечение надлежащего уровня защиты информации и кибербезопасности информационно-телекоммуникационных систем, достижение совместимости средств связи и информационных систем, используемых во всех звеньях управления, внедрение облачных технологий, наращивание телекоммуникационной транспортной сети и создания гибкой, отказоустойчивой, защищенной единой системы консультаций, командования и управления (С3 – Consultation, command and control), в основу которой положена объединенная информационно-телекоммуникационная инфраструктура с эффективной системой защиты информации и кибербезопасности, которая будет способна обеспечить координацию и управление войсками (силами) под постоянным информационным и кибернетическим влиянием противника».

Излишнее комментировать, «чьи будут» новые средства радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации БЛА, средств коротковолновой и ультракоротковолновой радиосвязи, «мероприятия по перевооружению которыми проводятся в соответствии с Государственной целевой программой в Вооруженных силах Украины на средства РЭБ».

Таким образом, из «новых высокотехнологичных отечественных образцов вооружения и военной техники» для нужд армии в 2020–2023 годах планируется закупка, согласно основным показателям государственного оборонного заказа, ракет типа «Ольха» для РСЗО 9А52 «Смерч», современных высокоточных противотанковых средств, новейших средств поражения термобарического действия, роботизированных машин разминирования, беспилотных авиационных комплексов различного назначения, современных цифровых средств связи и радиоэлектронной борьбы, противокорабельного ракетного комплекса наземного базирования «Нептун», береговых радиолокационных станций наблюдения за надводной обстановкой СР-210 «Дельта», загоризонтных радиоэлектронных средств обнаружения и целеуказания «Минерал-У». О том, что в каждом из указанных изделий значительную долю составляют комплектующие иностранного, а зачастую и российского, происхождения, деликатно умалчивается.

В итоге, по словам начальника вооружения ВСУ генерал-майора Николая Шевцова, их укомплектованность составляет около 85%. При этом основными источниками перевооружения продолжают оставаться капитальный, средний и восстановительный ремонт, технический каннибализм и контрабанда агрегатов, запчастей и комплектующих для имеющейся в наличии техники советского производства; все возрастающий импорт вооружения и военной техники западных стран, в том числе и бывших стран – членов Варшавского договора; модернизация и доведение до серийных образцов некоторых изделий украинской разработки, включая заказанные ранее иностранными партнерами.

А чего же действительно не хватает Вооруженным силам Украины? Да наземных роботизированных комплексов! – отвечает Миронюк.

«По направлению развития наземных роботизированных комплексов (НРК) также проводится определенная работа. В частности, принято решение СНБО Украины от 15.02.2016 г. по развитию НРК для нужд ВС Украины. Начинаются исследования, направленные на создание наземных роботизированных комплексов.

Отечественные инициативные разработки создали определенный научно-практический и производственный потенциал в этой области и позволяют определить пути дальнейшей деятельности и кооперации. Но, к сожалению, пока наземным роботизированным комплексам в ВС Украины уделяется недостаточное внимание.

Из-за отсутствия финансирования НИР и ОКР по созданию НРК не проводили, и соответственно такие образцы в подразделениях ВС Украины отсутствуют, что приводит к снижению уровня боевых возможностей подразделений и дальнейшего критического технологического отставания Украины в сфере военной робототехники».

Собственно, на этом можно было бы и завершить, придя к очевидному заключению о зияющей пропасти между желаемым и провозглашаемым уровнем перевооружения и крайне ограниченными реальными ресурсами, которыми располагает нынешнее украинское государство.

Вместе с тем сравнительно недавний опыт истории напоминает о прецеденте, когда одна маленькая, но гордая страна, накачанная иностранным вооружением и возглавляемая молодым политиком, прочно пустившим ныне корни на Украине, действуя под влиянием заблуждения о мощи «чудо-оружия» и возможностях «национальной армии натовского образца», предприняла попытку решить территориальные споры неполитическим путем. И получила совершенно обратный результат.

Как показывает история, умение воевать зависит не от вымышленной «пассионарности народа» или «национального вольнолюбивого характера», обладания дозой сверхнового wunder-waffe или кажущейся поддержки со стороны всех «сил мировой цивилизации», а от правильной постановки и разумного пути решения посильной задачи, а в дальнейшем в последовательной реализации принятых решений.

Задача перевооружения украинской армии, даже если абстрагироваться от качества и методов ее исполнения, изначально имеет ложное целеполагание, направленное на войну против России. Если же военно-политическое руководство Украины все же уверует, как некогда Саакашвили, в реальность своих перспектив, нацеленных на Крым, Кубань и пр., «конфликт на Донбассе» будет завершен в кратчайшие сроки, при этом в отличие от Грузии государственность Украины может серьезно пострадать.

Диана Михайлова

Диана Иоанновна Михайлова – военный журналист.