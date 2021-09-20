Геополитика по-киевски

Как Украине не разорваться между Западом и Востоком

Не имея крупных внутренних заказов на вооружение и военную технику и отказавшись от поставок оборонной продукции в Россию, Украина попала в неловкую ситуацию. Перед лицом «российской агрессии» Запад не готов поддержать страну существенной военной помощью и не собирается давить на Москву из-за пуска «Северного потока – 2». В ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон этот вопрос остался за скобками беседы с президентом США Джозефом Байденом.

На этом фоне становятся понятны метания Киева между Западом и Востоком.

Неубедительные итоги визита Владимира Зеленского в США, в общем-то, понятны. Америке сейчас не до украинских проблем – свои бы решить на фоне эпического бегства из Афганистана. Впрочем, предшественник нынешнего президента Украины Петр Порошенко еще в 2018 году сделал ставку «на многовекторность», совершив визит в Анкару. В отличие от «вашингтонского турне» он был более успешен. Например, Киев договорился и стал получать ударные БПЛА оперативно-тактического уровня Bayraktar TB2.

В 2020 году было достигнуто еще одно крупное соглашение. Минобороны Украины в рамках встречи с турецкими коллегами договорилось о поставках украинским «Ивченко-Прогресс» турбовинтовых двигателей АИ-450 к турецкому оперативно-стратегическому БПЛА Akinci и модернизированных турбореактивных АИ-25 – к некоему «перспективному беспилотному истребителю» для ВС Турции в период с 2021 до 2030 года. Помимо этого Турции будут переданы более 500 двигателей для крылатых ракет на сумму в 600 млн долл.

Тогда же начались первые разговоры о расширении сотрудничества по 21 направлению, включающему не только двигателестроение, но и развитие систем ПВО, а также совместное производство кораблей и беспилотников.

КЛЮЧИ ОТ НЕБА

Модернизация украинской ПВО возможна с помощью турецких партнеров – таких, как оборонная корпорация Aselsan, являющаяся одним из основных подрядчиков ВС Турции. Контракт на модернизацию отдельных систем ПВО Украины был заключен в рамках военной выставки IDEF-2021 в Стамбуле. Об этом 2 сентября сообщило украинское издание Ukrainian Military Pages. Оно сообщает, что Турция поставит Украине и интегрированные системы управления войсками (Command&Control), поскольку украинская сторона на данном этапе не в состоянии разработать их самостоятельно.

Также предполагается, что ВСУ может получить самоходные зенитные пушечные комплексы (ЗПК) Korkut, которые украинское издание Argumenti.ru оценило как изделия сомнительного качества. «Конечно же, речь не идет о кардинальном улучшении украинской системы ПВО/ПРО, поскольку эти комплексы предназначены для ближнего прикрытия объектов или подразделений сухопутных сил от воздушного нападения», – сообщает портал.

В настоящее время на вооружении украинской ПВО стоят зенитные комплексы С-300, «Бук-М1», С-125–2Д «Печора-2Д» и «Оса», разработанные еще в советскую эпоху. Какие из них именно будут модернизированы, пока не раскрывается. Однако украинское издание не скрывает своих ожиданий: сообщается, что в результате у комплексов ПВО «повысятся тактико-технические характеристики».

К слову, Aselsan уже не первый год снабжает ВСУ своей продукцией – в частности, средствами связи: радиостанциями УКВ-диапазона для бронетехники и носимыми рациями. И хотя турецкая компания стала основным поставщиком средств связи для ВСУ, оснащением украинской армии с марта этого года занимается и американская L3Harris. Ее продукция, как рассказывали украинские СМИ, устанавливается на бронетехнику, тогда как Aselsan оснащает в первую очередь войска территориальной обороны.

На данный момент доля американских радиостанций для ВСУ, поставляемых с 2014 года, не превышает 20%, ими оснащены подразделения Сил специальных операций, десантно-штурмовые части и ВМС Украины. Согласно планам Минобороны Украины, в рамках американской военной помощи ВСУ до 2025 года получат новые радиостанции L3Harris на 300 млн долл.

ЧЕГО БОЯТСЯ ТАНКИ

Удивительно, что Украина, некогда способная самостоятельно производить электронику и средства связи, лишилась не только этой отрасли. На начало 1990-х годов в УССР работало 3594 предприятия оборонного и двойного назначения, а их штат составлял около 3 млн человек. Из них порядка 700 предприятий с совокупной занятостью около 1,5 млн человек – сугубо военной специализации.

После Евромайдана от этого технологического сокровища оставалось лишь 140 различных базовых предприятий. А сегодня украинский ВПК настолько деградировал, что Украина с 2017 года и до сих пор не смогла наладить даже производство двигателей 5ТДФ для выпущенных ею же танков Т-64.

Отсутствие крупного госзаказа, разрыв сотрудничества с Россией и наводнение иностранной техники негативно сказываются на всех отраслях украинского ВПК, включая бронетанковую. 24 августа на параде в честь Дня независимости выступил вместо «Оплота» советский Т-64.

В «Укроборонпроме» Т-84БМ «Оплот» называют наисовременнейшим украинским танком и «гордостью украинского танкостроения». Однако по факту эта машина – источник сплошных скандалов, связанных с несоответствием танка требованиям заказчика (большинство «Оплотов» идут на экспорт).

Возьмем, к примеру, «Оплот-Т» для Таиланда. Мало того что украинская сторона задержала поставки на три года, она еще и передала лишь 20 из 49 заявленных единиц. Ко всему прочему поставки боеприпасов к танкам также были сорваны, а качество изготовления самих машин вызвало вопросы у тайских военных.

И низкое качество не удивительно. Ведь даже в «Укроборонпроме» обмолвились, что эти машины собираются «пожарными темпами» – за семь месяцев каждый – на «Заводе имени Малышева». А где лишняя спешка, там и падение качества.

Самое примечательное в том, что «Оплот» – не самостоятельная разработка, а де-факто возвращенный в строй советский Т-80 минус российские детали. Иначе говоря, берутся машины четвертой-пятой категории хранения (то есть выработавшие свой ресурс и, в зависимости от категории, пригодные либо непригодные для восстановления) и начиняются новыми агрегатами и оборудованием. У некоторых из «глубоко модернизированных» тяжеловесов даже остаются «родные» двигатели ГТД-1000Т. Однако насколько еще хватит их ресурса, трудно сказать при всем уважении к неубиваемости советской военной техники.

Таким образом, выходит, что возможности нынешнего украинского ВПК позволяют лишь клепать непригодную для реальных боевых действий технику. О чем, по сути, признался военному порталу «Defense Express» заместитель гендиректора «Укроборонпрома» Игорь Фоменко.

«Ну, эта же машина демонстрационно-выставочная. Она даже военную приемку не проходила. Но машина прошла все заводские контроли качества и приняла участие в первой репетиции парада», – заявил он после инцидента, вследствие которого, собственно, Т-84 БМ не вышел на Крещатик 24 августа.

Во время репетиции 20 августа у танка произошла протечка «жидкости, похожей на топливо». Как оказалось, у танка во время движения разрушилась турбина двигателя, а противопожарная система не позволила случиться пожару. В итоге двигатель был заменен, но в ВСУ решили от греха подальше отправить демонстрационный «Оплот» в резерв.

Но если Т-84БМ – это спешная попытка создать бронетехнику без российских комплектующих, то его продолжение, танк «Бастион» тоже рискует стать подтверждением циничного правила Остапа Бендера: «Скоро только кошки родятся».

Дело в том, что первый опытный «Бастион» должен появиться уже через два года. Но «Завод им. Малышева» едва ли сможет осилить заказ: предприятие официально является банкротом, его долг составляет порядка 1,8 млрд гривен. А согласно украинским законам, обанкротившийся завод не имеет права выполнять гособоронзаказы.

Однако мотиватор в виде «украинско-российской войны» или, откровенно говоря, резни в Донбассе заставляет закрывать глаза на подобные запреты.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО

Вернемся к украинско-турецкому сотрудничеству. Можно сразу понять, что здесь речь идет не о благотворительности. Анкара преследует собственные цели, среди которых и оказание давления на давнего геополитического противника – Россию.

С которой Турция, впрочем, также сотрудничает в некоторых областях. Например, совсем недавно Анкара приобрела комплексы С-400 «Триумф» – поскольку Турция все еще в недостаточной степени интегрирована в противоракетный щит НАТО и при отсутствии дополнительных средств защиты не застрахована от ракетной угрозы с Ближнего Востока. В Турции опасаются и воздушного нападения со стороны Греции, в отношениях с которой яблоко раздора – остров Кипр, а также атак со стороны Израиля.

Что же касается Украины, то помощь ей окажут не только в виде поставок турецкой техники, но и в ремонте и обслуживании вертолетов семейства Ми. В начале августа Turkish Aeronautical Association и Укрспецэкспорт подписали контракт, согласно которому в Анкаре будет создана новая ремонтно-эксплуатационная база, на которой будут обслуживаться как турецкие, так и зарубежные вертолеты, а «Мотор Сич» обязуется выпускать запчасти и испытывать двигатели.

Но как и за счет чего украинское предприятие, не так давно прошедшее национализацию после рекомендаций из США, будет осуществлять свою работу – сложно сказать. Основную проблему охарактеризовал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко: «Вы же понимаете, что любой госчиновник – это неэффективный менеджер. Тем более украинский госчиновник. Если сейчас «Мотор Сич» будет управлять госчиновник (не важно, какая у него фамилия), есть большой риск, что Украина повторит печальную судьбу завода «Антонов». Он вроде как будет работать, но он не будет выпускать продукцию».

Ну а Турция меж тем самостоятельно выбирает, как и с кем сотрудничать на военно-технической ниве. При этом «дружба» с Украиной может быть лишь прикрытием. Не зря же Анкара не признает Крым российским, участвует в «Крымской платформе» и в целом считает полуостров своей «расширенной периферией» на основании проживания в Крыму тюркоязычных крымских татар.

Поскольку Крым – неотъемлемая часть России, то в ближайшее время уж точно можно не ожидать российско-турецкого конфликта. Однако учитывая политику Эрдогана, направленную на создание пантюркского пространства и фактическое возрождение Османской империи, турецкое влияние в Черноморском регионе будет только усиливаться. Для этого уже не первый год применяется мягкая сила в виде спонсирования организаций и объединений крымских татар, в том числе и их культурных центров. Вписываются в эту линию и конкуренция с Россией на рынке вооружения, и поставки оружия на Украину. И хотя Анкара действует осторожно, это не отменяет опасности, которую ее внешняя политика представляет для России.

Людмила Гундарова

Людмила Владимировна Гундарова – политолог.