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12.08.2019
Интерфакс-АВН

Самолеты оперативно-тактической и морской авиации провели полеты над нейтральными водами Черного моря в рамках учения

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Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС, архив

Ростов-на-Дону. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Истребители Су-27 авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа и разведывательные бомбардировщики Су-24МР морской авиации Черноморского флота отработали совместные полеты над нейтральными водами в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Дежурные силы авиационных частей на Кубани и в Крыму, в рамках учения были приведены в повышенную боевую готовность и совершили взлеты с аэродромов базирования. Уже в воздухе летчики получили полетные задания с указанием координат района их выполнения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пара самолетов-разведчиков выполнила поиск корабельной группы и во взаимодействии с истребителями нанесла условный ракетно-бомбовый удар по выявленным целям.

Ранее командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников сообщал о подготовке более 500 экипажей оперативно-тактической авиации к боевому применению над водной поверхностью. Летный состав армии ВВС и ПВО ЮВО за прошедший месяц совершил около 9 тыс. учебно-боевых полетов.

В двустороннем учении задействованы оперативные группы управлений, служб и отделов военного округа, объединений и соединений ЮВО, а также соединения и воинские части ПВО общевойсковых армий, береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, морской авиации Черноморского флота, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, связи и материального обеспечения.

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