Истребители и бомбардировщики выполнят ракетные пуски в рамках учений в Черном море

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Более 50 самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) перебросят на оперативные аэродромы для выполнения совместных задач с морской авиацией Черноморского флота (ЧФ) в ходе контрольной проверки за зимний период обучения, сообщили в пресс-службе округа.

"Летному составу истребителей и бомбардировщиков Су-27см, Су-30см, Су-24м и Су-34 в ходе плановых летных тактических учений предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям, экипажи должны подтвердить способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях, а также полетов на предельно низкой высоте над водной поверхностью", - приводятся в сообщении слова командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Кроме того, летчики двух объединений выполнят задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря, отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что контрольная проверка войск ЮВО за зимний период проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год. В ней участвуют войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также будет проверена укомплектованность и обеспеченность войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.