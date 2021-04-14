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Российская газета

Масштабные учения авиации юга России пройдут над Черным морем

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Экипажи оперативно-тактической авиации Южного военного округа переброшены на полевые аэродромы для совместных учений с морской авиацией Черноморского флота. В воздушных маневрах задействованы истребители Су-27СМ и Су-30СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34.

Как подчеркнул командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников, пилотам "предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям". Экипажи самолетов должны подтвердить способность действовать в сложных метеоусловиях, а также выполнять полеты на предельно низкой высоте над водой.

Кроме того, летчики двух объединений отработают воздушное прикрытие и сопровождение корабельных ударных групп в акватории Черного моря. Пилоты будут тренировать действия в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности.

Отметим, что масштабные учения проходят в рамках контрольной проверки войск ЮВО. В них задействованы войска всех объединений округа. Ранее артиллерийские катера и десантные суда Каспийской флотилии начали переход из Махачкалы в акваторию Черного моря. В походе принимают участие более десяти катеров проекта 1204 "Шмель" и десантные суда класса "Дюгонь" и "Серна".


Николай Грищенко

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