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09.08.2019
Военно-промышленный курьер

У самолета МС-21 будет новейшая топливная автоматика

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российский двигатель ПД-14 для самолета МС-21 получил новейшую систему автоматического управления, сообщил первый заместитель управляющего директора - главный инженер пермского АО "ОДК-СТАР" Роман Усанин.

"Для МС-21 с нуля спроектировали топливную автоматику, которая соответствует мировому уровню", - сказал главный инженер предприятия. Он отметил, что такая работа была проведена в РФ впервые за долгое время.

Российские авиастроители к 2025 году должны серьезно нарастить объемы выпуска среднемагистральных самолетов МС-21, заявил ранее в интервью Интерфакcу вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Существует пошаговая программа наращивания производственных возможностей и выпуска серийных самолетов. К 2025 году мы должны выйти на выпуск не менее 70 самолетов в год",- сказал вице-премьер. Он заявил, что на 2021 год намечены серийные поставки самолета.

Пермское АО "ОДК-СТАР" - единственное в России предприятие, которое самостоятельно создаёт и поставляет для эксплуатации комплексные электронно-гидромеханические системы автоматического управления, содержащие насосы топливопитания двигателя, цифровые электронные регуляторы с "полной ответственностью" (типа FADEC) и резервную гидромеханическую часть.

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Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МС-21
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