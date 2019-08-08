Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе

Киев. 7 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в связи с событиями в Донбассе.

"Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу (обстрелы и гибель украинских военных - ИФ). Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру", - сказал Зеленский на брифинге в среду в Киеве.

"Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", - привел президент Украины свои слова, обращенные к Путину.

По его словам, он настаивал и просил президента РФ срочно повлиять на то, чтобы "та сторона просто прекратила эти действия, это не игрушки".

"Я говорю: наших людей убивают. Мне говорят, что есть какие-то моменты, что наши люди стреляют по гражданским лицам", - добавил Зеленский.

Он напомнил, что "все говорят, что хотят мира", однако, кроме слов, необходимы "быстрые шаги".

Второй вопрос, который президент Украины, по его словам, поднимал в разговоре с Путиным, - это ситуация с разминированием в районе КПВВ "Станица Луганская".

"Мы продолжаем разминирование, и нам нужно сократить с той стороны сроки строительства в Станице Луганской моста", - сказал он.

Кроме того, по словам Зеленского, обсуждался вопрос возвращения украинских пленных.

Он отметил, что разговор с Путиным был длительным, добавив, что больше информации о сути беседы будет в пресс-релизе, который появится позже.

Накануне Минобороны Украины сообщило, что 6 августа, вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.