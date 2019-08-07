"Пошумим и улетим" - в Латвии подразделения НАТО отрабатывают десантирование с вертолетов

В ходе учений подразделения союзников по альянсу отрабатывают передвижение по воздуху.

С 5 по 13 августа на территории Латвии проходят учения боевой группы войск НАТО Reaper Raider, сообщает портал Delfi.lv.

В учениях принимают участие размещенные на территории Латвии подразделения войск стран НАТО, а также военнослужащие 1-й пехотной дивизии, 3-го батальона и 1-го авиационного полка армии США.

Министерство обороны Латвии приносит извинения в связи с тем, что "передвижение подразделений на вертолетах к местам учений может вызвать шум". При этом военные уверяют, что в ходе маневров вертолеты Black Hawk "всегда будут лететь на высоте, установленной правилами", и создаваемый ими шум будет недолгим. "Передвижение военнослужащих и военной техники вне территории полигонов не должно вызывать беспокойства у местных жителей", - утверждает министерство.

Контингент НАТО в Латвии находится под управлением Канады. В его состав входит более 1300 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Польши, Канады, Словакии, Словении, Черногории и Испании.