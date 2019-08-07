Войти
07.08.2019
Военно-промышленный курьер

"Пошумим и улетим" - в Латвии подразделения НАТО отрабатывают десантирование с вертолетов

860
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В ходе учений подразделения союзников по альянсу отрабатывают передвижение по воздуху.

 С 5 по 13 августа на территории Латвии проходят учения боевой группы войск НАТО Reaper Raider, сообщает портал Delfi.lv. 

В учениях принимают участие размещенные на территории Латвии подразделения войск стран НАТО, а также военнослужащие 1-й пехотной дивизии, 3-го батальона и 1-го авиационного полка армии США.

Министерство обороны Латвии приносит извинения в связи с тем, что "передвижение подразделений на вертолетах к местам учений может вызвать шум". При этом военные уверяют, что в ходе маневров вертолеты Black Hawk "всегда будут лететь на высоте, установленной правилами", и создаваемый ими шум будет недолгим. "Передвижение военнослужащих и военной техники вне территории полигонов не должно вызывать беспокойства у местных жителей", - утверждает министерство.

Контингент НАТО в Латвии находится под управлением Канады. В его состав входит более 1300 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Польши, Канады, Словакии, Словении, Черногории и Испании.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Албания
Испания
Италия
Канада
Латвия
Польша
Словакия
Словения
США
Черногория
Чехия
Продукция
MQ-1 Predator
UH-60
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
14.05.2019
В Латвии стартовали очередные военные учения НАТО Summer Shield XVI
08.04.2019
Time (США): раскладываем по полочкам непростые отношения России и НАТО
01.04.2019
Delfi (Латвия): прощай, "Калашников"! Как изменилась латвийская армия за 15 лет в НАТО
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 22:39
  • 29
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 07.08 22:27
  • 12
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 07.08 22:21
  • 79
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 07.08 22:00
  • 2
"Охотник" станет напарником Су-57
  • 07.08 21:24
  • 3
Стоп-менеджеры
  • 07.08 20:56
  • 7
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 07.08 20:50
  • 1
Турции готовят украинский сценарий
  • 07.08 20:46
  • 1
"Роскосмос" вслед за SpaceX снизил цены
  • 07.08 20:41
  • 1
Россия создаст "космическую бензоколонку"
  • 07.08 20:32
  • 1
Патрульный самолет ВМС Франции провел разведку над Крымским мостом
  • 07.08 17:59
  • 3
Су-57: количество или качество?
  • 07.08 17:52
  • 6
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 07.08 16:53
  • 23
Военный аэродром сделали невидимым
  • 07.08 15:52
  • 32
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 07.08 15:23
  • 31
Гражданский сверхзвуковой самолёт может быть спроектирован к 2026 году