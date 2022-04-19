В Латвии начались крупные военные учения с участием подразделений НАТО

С понедельника и до 27 мая во всех регионах Латвии будет проходить весенний этап масштабных военных учений Namejs 2022 с участием подразделений НАТО.

Общая цель учений - улучшить интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач. Для участия в первом этапе Namejs 2022 в Латвию прибудут воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии, сообщает агентство BNS.

Помимо латвийских частей учебные задачи будут выполнять подразделения, которые в настоящее время развернуты в рамках расширенной боевой группы НАТО в Латвии и представляют десять стран: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию.

Эти страны будут представлены на учениях сухопутными механизированными подразделениями, артиллерией, авиацией и десантными подразделениями, а также элементами оперативного планирования и снабжения.

Общее количество военнослужащих из других стран составит около 3 тыс. человек.