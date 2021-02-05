О военном суверенитете Латвии и Беларуси

В конце января министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью телеканалу TV3 заявил буквально следующее: «Совместные учения Беларуси и России – это шаг к военной интеграции двух стран и конец суверенитета Беларуси. Все, что происходит в Беларуси, будет подчинено интересам России».

Вероятно, поводом для такой «глубокой мысли» главы латвийского военного ведомства стала информация об одобрении белорусским президентом замысла совместного военного учения России и Беларуси «Запад – 2021», которое будет проведено в сентябре на территории двух стран.

Если следовать логике А.Пабрикса, то любые военные союзы ведут к утрате суверенитета небольших государств перед напором более влиятельного партнера, в том числе к полному «подчинению интересам» доминирующего союзника.

В то же время латвийский министр, вероятно, забыл сравнить масштабы военной интеграции своей страны со странами Североатлантического союза.

Во-первых, вот уже пятый год на территории Латвии находится многонациональная батальонная боевая группа НАТО, развернутая в рамках программы «Enhanced Forward Presence» для «сдерживания агрессивных устремлений России». Это формирование насчитывает около 1,5 тыс. военнослужащих Канады, Испании, Польши, Италии, Словакии, Чехии, Словении, Албании и Черногории, что составляет более чем одну пятую часть ВС Латвии. Ротация состава боевой группы происходит каждые шесть месяцев. Иностранные военные регулярно проводят тренировки и учения с латвийскими войсками.

Более того, летом прошлого года А.Пабрикс обратился с призывом к США, чтобы они рассмотрели вопрос размещения своих войск в Латвии на постоянной основе.

Чтобы сравняться с латвийской стороной в этом плане, Беларусь должна принять на своей территории на ротационной основе группировку войск из России и, возможно, других стран ОДКБ численностью более 10 тыс. военнослужащих. Но, как видим, республика сама справляется с обеспечением своей военной безопасности и не видит необходимости в дополнительном «сдерживании агрессивных устремлений НАТО».

Во-вторых, А.Пабрикс, наверное, совсем забыл о масштабах и количестве ежегодных учений НАТО, проводимых в Латвии. Такие из них, как «Sabre Strike», «Silver Arrow», «Summer Shield» и другие насчитывают до 10 тыс. участников, что превышает численность латвийских вооруженных сил.

Для сравнения, Беларусь и Россия проводят крупные совместные учения на белорусской территории под наименованием «Запад» лишь один раз в четыре года. Кроме того, ежегодно в стране проводятся тактические учения батальонного уровня подразделениями ВДВ России и ССО Беларуси, что в масштабах страны, имеющей более чем 40-тысячную армию, сравнимо с рутинными занятиями боевой подготовки.

Поэтому, если уж Пабрикс завел разговор о некоей «утрате суверенитета» Беларусью в военном плане, то тогда можно говорить о полном отсутствии у Латвийской Республики самостоятельности в вопросах обороны государства и передаче этих функций своим могущественным союзникам по НАТО.

Беларусь же не раз заявляла, что сможет самостоятельно отразить военную агрессию сопоставимого по силе противника, но при этом является ключевым оборонительным форпостом на западном стратегическом направлении России. Именно с этой целью и развивается белорусско-российское военное сотрудничество.

Николай Крылов