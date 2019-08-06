Обсуждается возможность сваливания F-35 ВВС Японии в штопор и наличие противоштопорного парашюта

Эксперты в Японии, комментируя катастрофу, которая несколько месяцев назад произошла с истребителем F-35, продолжают высказывать соображения по поводу произошедшего с самолётом. Напомним, что истребитель, который был изготовлен в Японии по американской лицензии, упал в воду неподалёку от авиабазы Мисава. Первоначально сообщалось, что лётчик не подавал сигнала бедствия. До сих пор официального отчёта о том случае министерство обороны Японии не опубликовало.

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На этом фоне эксперты отмечают, что в Японии по большому счёту отсутствует полноценная школа подготовки пилотов истребителей 5-го поколения. В частности, говорится, что лётчики вынуждены приобретать умения и навыки пилотирования F-35 уже буквально в кабине истребителя. В этой связи отмечается, что фиксировались случаи сваливания истребителя в штопор, для выхода из которого японским лётчикам рекомендуется так называемый противоштопорный парашют. Насколько те успели овладеть этой методикой, вопрос пока без ответа.

Имело ли место сваливание самолёта в штопор в том роковом случае, как и то, был ли на самолёте противоштопорный парашют, официально не сообщается. Однако в японских СМИ в первые дни после падения F-35 в воду писали, что пилоты других истребителей видели, как F-35 резко отошёл в сторону от них и потом начал терять высоту.

На фото выше представлена противоштопорная конструкция (ПШП) на истребителе F-35A ВВС США. Ранее планировалось оснащение версия истребителей противоштопорными ракетами из-за "опасности срабатывания ПШП в режиме обычно полёта при резком снижении". Однако именно противоштопорным парашютам, как сообщается отдаётся приоритет в самолётах 5-го поколения ВВС и ВМС США. При срабатывании парашюта исчезает "штопорное вращение", что позволяет пилоту выровнять машину и начать набор высоты, отстрелив ПШП. Другой вопрос, даже если F-35 ВВС Японии вошёл в штопор, мог бы ему как-то помочь противоштопорный парашют в случае, например, острой нехватки кислорода, о которой сообщали ранее?