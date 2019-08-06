Войти
06.08.2019
Военное обозрение

Обсуждается возможность сваливания F-35 ВВС Японии в штопор и наличие противоштопорного парашюта

653
0
0

Эксперты в Японии, комментируя катастрофу, которая несколько месяцев назад произошла с истребителем F-35, продолжают высказывать соображения по поводу произошедшего с самолётом. Напомним, что истребитель, который был изготовлен в Японии по американской лицензии, упал в воду неподалёку от авиабазы Мисава. Первоначально сообщалось, что лётчик не подавал сигнала бедствия. До сих пор официального отчёта о том случае министерство обороны Японии не опубликовало.

Источник изображения: topwar.ru

На этом фоне эксперты отмечают, что в Японии по большому счёту отсутствует полноценная школа подготовки пилотов истребителей 5-го поколения. В частности, говорится, что лётчики вынуждены приобретать умения и навыки пилотирования F-35 уже буквально в кабине истребителя. В этой связи отмечается, что фиксировались случаи сваливания истребителя в штопор, для выхода из которого японским лётчикам рекомендуется так называемый противоштопорный парашют. Насколько те успели овладеть этой методикой, вопрос пока без ответа.

Имело ли место сваливание самолёта в штопор в том роковом случае, как и то, был ли на самолёте противоштопорный парашют, официально не сообщается. Однако в японских СМИ в первые дни после падения F-35 в воду писали, что пилоты других истребителей видели, как F-35 резко отошёл в сторону от них и потом начал терять высоту.

На фото выше представлена противоштопорная конструкция (ПШП) на истребителе F-35A ВВС США. Ранее планировалось оснащение версия истребителей противоштопорными ракетами из-за "опасности срабатывания ПШП в режиме обычно полёта при резком снижении". Однако именно противоштопорным парашютам, как сообщается отдаётся приоритет в самолётах 5-го поколения ВВС и ВМС США. При срабатывании парашюта исчезает "штопорное вращение", что позволяет пилоту выровнять машину и начать набор высоты, отстрелив ПШП. Другой вопрос, даже если F-35 ВВС Японии вошёл в штопор, мог бы ему как-то помочь противоштопорный парашют в случае, например, острой нехватки кислорода, о которой сообщали ранее?

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
Похожие новости
12.06.2019
F-35A рекордно подешевел
12.12.2018
Новый японский заказ на F-35 может иметь много эффектов
05.10.2018
Миссия F-35: как самый дорогой самолет "проецирует силу" США в мире
15.06.2015
В ближайшие десять лет Япония может столкнуться с нехваткой реактивных истребителей
08.11.2013
Японская компания будет производить детали для двигателей F135
13.06.2013
Стоимость японских F-35 может зашкаливать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 23:06
  • 5
С кем способна воевать белорусская армия?
  • 06.08 22:57
  • 8
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 06.08 22:35
  • 28
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 06.08 21:42
  • 29
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 06.08 21:28
  • 6
5 Самых богатых членов правительства России 2018
  • 06.08 21:00
  • 14
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 06.08 20:58
  • 176
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 06.08 20:52
  • 16
Военный аэродром сделали невидимым
  • 06.08 20:06
  • 69
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 06.08 13:28
  • 1
Российский экипаж установил два рекорда на "Танковом биатлоне"
  • 06.08 13:12
  • 17
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 06.08 13:07
  • 1
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео
  • 06.08 13:00
  • 3
В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов
  • 06.08 09:55
  • 2
Налоги 2019. Какие налоги отменили?
  • 06.08 07:55
  • 1
Новые направления развития Войска Польского