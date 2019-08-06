The Telegraph (Великобритания): российские "сверхтихие" подводные лодки, возможно, находятся в британских водах

Русские получают огромное преимущество благодаря резкому увеличению расходов на исследования и разработки, благодаря которым у России появились новые субмарины, сообщает журналист. По некоторым данным, Россия уже испытала одну малошумную и высокоманевренную подводную лодку с целью определить, насколько легко ее можно обнаружить, отправив ее к берегам европейских государств.

Как сообщают военные источники, новый вид "сверхтихих" российских подводных лодок, возможно, проводит тайные операции в территориальных водах Великобритании.

Есть опасения, что новые подводные лодки класса Кило угрожают безопасности Соединенного Королевства, незаметно отслеживая передвижения кораблей британского флота в северной части Атлантики или подключаясь к подводным интернет-кабелям.

Авианосец ВМС Великобритании "Куин Элизабет" (Queen Elizabeth), а также британские подводные лодки ядерного сдерживания могут оказаться уязвимыми перед воздействием российских подлодок, оснащенных технологиями малозаметности, характеризующихся увеличенной боевой дальностью и способностью наносить удары над водой, под водой и по наземным целям.

"Новый глава Королевского ВМФ Великобритании должен иметь возможность дать подводный бой, - сказал один военный источник в интервью газете "Телеграф". - Мы должны достичь более заметных успехов в том, что мы делаем".

"Русские получают огромное преимущество благодаря резкому увеличению расходов на исследования и разработки, которые начались 15-20 лет назад, и благодаря которым теперь у России появились новые субмарины класса Кило".

Шесть новейших подводных лодок, известных в России как подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" уже были спущены на воду, а первая подлодка из второй партии поступит на вооружение российских ВМС уже к концу года.

По некоторым данным, Россия уже испытала как минимум одну такую малошумную и высокоманевренную подводную лодку с целью определить, насколько легко ее можно обнаружить, отправив ее к берегам европейских государств.

Угроза, исходящая от этих новейших подлодок, очень напоминает сюжет фильма "Охота за "Красным октябрем"" 1990 года, в котором новейшая российская атомная подлодка угрожала Америке.

Считается, что подлодки класса "Варшавянка", оснащенные 18 торпедами, морскими минами и крылатыми ракетами "Калибр" (по кодификации НАТО SS-N-27 "Sizzler"), способны действовать совместно с российскими глубоководными гидрографическими судами, чтобы подключаться к подводным кабелям и перехватывать коммуникации.

Это предупреждение прозвучало в момент, когда новый глава ВМС Великобритании адмирал Тони Радакин (Tony Radakin) заявил, что ему необходимо наладить "менее удушающий процесс", чтобы трансформировать флот.

В своем первом публичном заявлении в качестве главы британского флота он сообщил: "Мы будем вкладывать еще больше средств и сил в Северную Атлантику, чтобы поддерживать свободу маневрирования средств ядерного сдерживания".

"Я также считаю, что нам необходимо прикладывать больше усилий, чтобы реагировать на изменения в мире, где постепенно растет конкуренция и риск конфликтов между государствами", - написал он в газете "Нэйви ньюс" (Navy News).

Один недавно ушедший в отставку офицер рассказал в интервью "Телеграф": "Новый глава Королевского ВМФ Великобритании получил должность благодаря тому, что в нем сочетаются интеллект, стремление к инновациям и обаяние. Теперь ему необходимо быстро проявить все эти качества в контексте стремительно меняющейся политической обстановки".

"Если ему не удастся это сделать, то перемены, о которых он говорит, будут бессмысленными, потому что они не позволят решить основные задачи".

Доминик Николс (Dominic Nicholls)