Войти
06.08.2019
ИноСМИ

The Telegraph (Великобритания): российские "сверхтихие" подводные лодки, возможно, находятся в британских водах

753
0
0
Дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" проекта "Варшавянка" у Севастопольской крепости
Дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" проекта "Варшавянка" у Севастопольской крепости.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Русские получают огромное преимущество благодаря резкому увеличению расходов на исследования и разработки, благодаря которым у России появились новые субмарины, сообщает журналист. По некоторым данным, Россия уже испытала одну малошумную и высокоманевренную подводную лодку с целью определить, насколько легко ее можно обнаружить, отправив ее к берегам европейских государств.

Как сообщают военные источники, новый вид "сверхтихих" российских подводных лодок, возможно, проводит тайные операции в территориальных водах Великобритании.

Есть опасения, что новые подводные лодки класса Кило угрожают безопасности Соединенного Королевства, незаметно отслеживая передвижения кораблей британского флота в северной части Атлантики или подключаясь к подводным интернет-кабелям.

Авианосец ВМС Великобритании "Куин Элизабет" (Queen Elizabeth), а также британские подводные лодки ядерного сдерживания могут оказаться уязвимыми перед воздействием российских подлодок, оснащенных технологиями малозаметности, характеризующихся увеличенной боевой дальностью и способностью наносить удары над водой, под водой и по наземным целям.

"Новый глава Королевского ВМФ Великобритании должен иметь возможность дать подводный бой, - сказал один военный источник в интервью газете "Телеграф". - Мы должны достичь более заметных успехов в том, что мы делаем".

"Русские получают огромное преимущество благодаря резкому увеличению расходов на исследования и разработки, которые начались 15-20 лет назад, и благодаря которым теперь у России появились новые субмарины класса Кило".

Шесть новейших подводных лодок, известных в России как подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" уже были спущены на воду, а первая подлодка из второй партии поступит на вооружение российских ВМС уже к концу года.

По некоторым данным, Россия уже испытала как минимум одну такую малошумную и высокоманевренную подводную лодку с целью определить, насколько легко ее можно обнаружить, отправив ее к берегам европейских государств.

Угроза, исходящая от этих новейших подлодок, очень напоминает сюжет фильма "Охота за "Красным октябрем"" 1990 года, в котором новейшая российская атомная подлодка угрожала Америке.

Считается, что подлодки класса "Варшавянка", оснащенные 18 торпедами, морскими минами и крылатыми ракетами "Калибр" (по кодификации НАТО SS-N-27 "Sizzler"), способны действовать совместно с российскими глубоководными гидрографическими судами, чтобы подключаться к подводным кабелям и перехватывать коммуникации.

Это предупреждение прозвучало в момент, когда новый глава ВМС Великобритании адмирал Тони Радакин (Tony Radakin) заявил, что ему необходимо наладить "менее удушающий процесс", чтобы трансформировать флот.

В своем первом публичном заявлении в качестве главы британского флота он сообщил: "Мы будем вкладывать еще больше средств и сил в Северную Атлантику, чтобы поддерживать свободу маневрирования средств ядерного сдерживания".

"Я также считаю, что нам необходимо прикладывать больше усилий, чтобы реагировать на изменения в мире, где постепенно растет конкуренция и риск конфликтов между государствами", - написал он в газете "Нэйви ньюс" (Navy News).

Один недавно ушедший в отставку офицер рассказал в интервью "Телеграф": "Новый глава Королевского ВМФ Великобритании получил должность благодаря тому, что в нем сочетаются интеллект, стремление к инновациям и обаяние. Теперь ему необходимо быстро проявить все эти качества в контексте стремительно меняющейся политической обстановки".

"Если ему не удастся это сделать, то перемены, о которых он говорит, будут бессмысленными, потому что они не позволят решить основные задачи".


Доминик Николс (Dominic Nicholls)

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Россия
США
Продукция
3М-54
HMS Queen Elizabeth
Проекты
636.3
877 Палтус
NATO
Авианосец
ИТ
Калибр КР
Ядерный щит
Похожие новости
08.04.2019
Война на море в XXI веке
27.01.2016
На стапеле и на кульмане
29.07.2013
Блеск и нищета судпрома
18.10.2011
Асимметричный ответ на ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 23:06
  • 5
С кем способна воевать белорусская армия?
  • 06.08 22:57
  • 8
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 06.08 22:35
  • 28
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 06.08 21:42
  • 29
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 06.08 21:28
  • 6
5 Самых богатых членов правительства России 2018
  • 06.08 21:00
  • 14
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 06.08 20:58
  • 176
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 06.08 20:52
  • 16
Военный аэродром сделали невидимым
  • 06.08 20:06
  • 69
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 06.08 13:28
  • 1
Российский экипаж установил два рекорда на "Танковом биатлоне"
  • 06.08 13:12
  • 17
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 06.08 13:07
  • 1
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео
  • 06.08 13:00
  • 3
В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов
  • 06.08 09:55
  • 2
Налоги 2019. Какие налоги отменили?
  • 06.08 07:55
  • 1
Новые направления развития Войска Польского