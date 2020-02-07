В Атлантике опасно: моряков США предостерегли от российских подлодок

Вице-адмирал США предупредил об опасности российских подлодок

Восточное побережье США уже не так безопасно для американских моряков, как было раньше, заявил вице-адмирал, командующий вторым флотом США Эндрю Льюис. По его словам, это связано с активностью российских подлодок в Атлантике. Угрозу в виде субмарин РФ постоянно отмечают на Западе. Некоторые СМИ называют их «оружием Судного дня».

Американские военные больше не могут рассматривать восточное побережье страны как район, в котором отсутствует какая либо угроза, заявил вице-адмирал, командующий вторым флотом США Эндрю Льюис в ходе выступления перед экспертами. Он объяснил это тем, что Россия увеличила активность своих подлодок в Атлантическом океане.

По его словам, моряки ВМС США уже не могут чувствовать себя в безопасности, выходя с базы в Норфолке. Точно так же полной защищенности при передвижении нет и у кораблей в Атлантике.

«Мы видим увеличившееся число российских субмарин в Атлантике, которые могут находиться в походе долгое время и оснащены смертоносным оружием», - подчеркнул Льюис. При этом вице-адмирал не уточнил, сколько всего российских субмарин, по оценкам военных, находится в Атлантике.

Российские подлодки довольно часто становятся причиной волнения на Западе. Небывалую с момента окончания "холодной войны" активность российских подлодок в конце прошлого года зафиксировали в НАТО.

Представитель альянса Оана Лунгеску в разговоре с агентством RedaktionsNetzwerk Deutschland сообщила, что Россия постоянно усиливает операции под водой, поэтому организация должна ответить на это увеличением своих патрулей. Активность отмечают, в частности, около Гренландии, Исландии и Великобритании. В связи с этим Североатлантической альянс намерен выделять больше средств на противолодочную оборону.

По одному из плохих сценариев, которые рассматривают в НАТО, российские субмарины могут повредить подводные кабели между Соединенными Штатами и Европой, от которых зависит работа интернет-коммуникаций.

Кроме того, российские подлодки в Северной Атлантике рассматриваются как угроза работы гражданских торговых путей.

Опасения в связи с активностью России под водой высказывали и в Великобритании. Как писал The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный военный источник, озабоченность связана с тихостью подлодок РФ.

Собеседник издания подчеркнул, что в настоящее время Москва извлекает выгоду из существенного увеличения расходов на исследования и разработки, который был еще 15-20 лет назад. В итоге Россия обладает сверхтихими подлодками проекта 636 «Варшавянка» (класс Kilo по классификации НАТО), незаметными для британцев.

Беспокойство вызвано тем, что российские субмарины могут незаметно отслеживать перемещения флота или подключаться к подводным интернет-кабелям. К тому же в уязвимом положении оказываются британские субмарины и флагманский авианосец HMS Queen Elizabeth («Куин Элизабет»).

Большие дизель-электрические подлодки проекта 636.3, известные под неофициальным названием «Варшавянка», - это развитие машин проекта 877. Они способны действовать как в прибрежных водах, так и в дальней морской и океанской зонах. Их можно применять для борьбы с надводными кораблями, подлодками, уничтожения береговых целей и специальных операций. Адмиралтейские верфи завершили контракт на постройку первых шести «Варшавянок» для Черноморского флота в ноябре 2016 года .

Российские подлодки привлекают особое внимание и со стороны западных СМИ.

Осенью прошлого года в журнале The National Interest появилась статья о «настоящем оружии Судного дня», которым автор назвал новый российский атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».

В издании рассказали об успешном залповом пуске этой субмариной четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в конце мая прошлого года. Оружие запустили примерно на 3,5 тыс. миль. «Булава» обладает необычной траекторией полета, поэтому ее довольно сложно перехватить. Это осложняется еще и тем, что ракеты способны выпускать до 40 ложных целей, чтобы избегать ударов комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Основная задача «Юрия Долгорукого» такая же, как и у аналогов из США, Китая, Франции, Великобритании и Индии, - разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе, напомнили в журнале. Каждая из 16 размещенных на субмарине ракет «Булава» обычно несет шесть ядерных боеголовок по 150 килотонн. Они разделяются на части и поражают отдельные цели.

Лидия Мисник