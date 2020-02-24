Цена страха: зачем американцев пугают российскими подлодками

Оценка военных реформ вооруженных сил России в западных СМИ давно идет по двум сценариям. По первому сценарию выступают эксперты и аналитики, которые заверяют читателей в том, что мощь российской армии показушная, что все ее достижения - это советское наследие, ржавевшее в секретных лабораториях и на складах, поэтому новейшие достижения США и НАТО легко справятся с "русской угрозой" в любых военных операциях будь то захват Калининградской области или защита Балкан и Прибалтики.

По второму сценарию все выглядит наоборот, любое достижение рассматривается как прямая угроза, военные учения нашей армии - это акт агрессии, а выход кораблей в океан - конец доминирования флота США. Такой сценарий впечатляет другую публику - инвестиционную, а также Конгресс США. Чем страшнее новость о "страшном русском оружии", тем легче будет открывать финансирования на дорогостоящие военные программы, а также менее болезненно проводить корректировку провалившихся дорогостоящих военных проектов.

Не стало исключением из этого сценария и заявление командующего 2-го флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса, который в интервью интернет-порталу The Drive сообщил следующее: "Наша новая реальность заключается в том, что, когда моряки выходят в плавание, они должны быть готовы, как только покинут Норфолк. Наши корабли больше не могут рассчитывать на то, что они будут действовать в безопасной гавани на восточном побережье или просто беспрепятственно пересекать Атлантический океан, чтобы действовать в другом месте"

Поясню, речь идет о наших подводных лодках, которые перестали стоять у пирсов военно-морских баз и стали выходить на боевое дежурство в Атлантику. Командование Пентагона поддержало своего военачальника, опубликовав карту с зонами активной деятельности ВМФ России и Китая с разъясняющим комментарием: "Наши конкуренты продолжают наращивать свои военно-морские силы и расширяют свои сферы деятельности и сотрудничества друг с другом"

Русские подлодки в Атлантике, китайский и русский флот в Тихом океане, растущая мощь флотов - угрожающая картина, согласитесь. Однако за этой алармистской риторикой скрываются серьезные проблемы в американском кораблестроении, которое не может быстро и гибко перестроиться к вызовам, которые демонстрируют Россия и Китай.

Перечислю эти вызовы, а точнее успехи программ военного строительства на примере ВМФ России:

1. Гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон"

2. Атомные подводные лодки проекта 885М

3. Атомные подводные лодки проекта 995А

4. Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3

5. Беспилотный комплекс "Посейдон"

6. Ракетный комплекс "Калибр-ПЛ" состоящий из ракет "море-земля" (3М-14), противокорабельных (3М-54) и противолодочных ракет-торпед (91Р).

Про ракеты и беспилотник "Посейдон" я уже писал, поэтому остановлюсь на наших подводных лодках - дизельных и атомных, чтобы прояснить вопрос - чем они так напугали командующего 2-м флотом США и является ли этот страх настоящим?

Черная дыра - "Варшавянка"

Появление лодок проекта 636.3 напрямую связано с событиями 90-х годов и выполнением экспортных заказов по проекту 877ЭКМ (Экспортный Капиталистический Модернизированный), продолжением которого стали подводные лодки проекта 636, задуманные для стран Варшавского договора (отсюда и название "Варшавянка"), но построенные для ВМФ Китая, Вьетнама и Алжира, в том числе и в модернизированном варианте (проект 636М).

"Варшавянка" оказалась настолько удачным проектом (в соотношении цена-боеспособность), что ее решили строить и для ВМФ России - так появился проект 636.3. Главной особенностью этой подлодки стала усовершенствованная система акустической скрытности, новая гидроакустическая станция (ГАС) с увеличенной дальностью обнаружения целей, современная автоматизированная боевая информационно-управляющая система (БИУС) и современное торпедно-ракетное вооружение. В итоге получилась малошумная подводная лодка, прозванная за это "Черной дырой", с комплексом вооружения "Калибр-ПЛ", способная вести борьбу как с надводными кораблями и подводными лодками, так и с наземными целями. Кстати, высокоточные стрельбы ракетами "Калибр" были продемонстрированы всему миру в Сирии.

Современные ГАС военно-морских сил стран НАТО фактически не видят, когда "Варшавянка" выходит "на охоту". Появление этих подлодок в составе Черноморского флота сделало "опасной" для ВМС НАТО ближнюю морскую зону на южном направлении, а это "зона ответственности" 6-го флота США.

Интересно, что будут говорить американцы, когда в составе ВМФ России появится еще более тихая подводная лодка - проекта 677 "Лада"?

"Борей" и "Ясень"

Атомные подводные лодки проекта 885М и 995А, несмотря на разное боевое предназначение, разрабатывались на основе тех же технологий, что и подлодки проекта 636.3, то есть с пониженной малошумностью (как минимум в 2 раза ниже чем у SSN Virginia), с современными БИУС и комплексами вооружений, но при этом они имеют существенные отличия, связанные с выполнением боевых задач в дальней морской (океанской) зоне.

Атомные подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проекта 885М предназначены для борьбы с корабельными ударными группами (КУГ) и соединениями (КУС), в том числе и с авианосными (АУГ и АУС) в составе соединений ВМФ России. Поэтому в арсенале подлодки есть как ракеты комплекса "Калибр-ПЛ", так и новые - "Циркон". Именно эти подлодки буду главной "головной болью" для командующих флотов в Атлантике и на Тихом океане - арсенал из 50 "Калибров" или 40 "Цирконов", с этой угрозой придется считаться.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) проекта 995А, входит в ядерную триаду России, то есть будет выполнять боевые задачи, связанные с ответно-встречным ядерным ударом по объектам страны агрессора. Как известно, перед выполнением этой задачи необходимо скрытно выдвинуться на боевую позицию, да так, чтобы системы дальнего гидроакустического наблюдения, такие как SOSUS (SOund Surveillance System), FDS (Fixed Distribution System) и ADS (Advanced Deployable System), не могли обнаружить такое выдвижение. В принципе так происходит и будет происходить, так как на подходе атомные подлодки 5-го поколения.

В сухом остатке. Командование ВМС США беспокоится о современных российских подлодках по вполне объективной причине - они как бы есть, а точно сказать, где они находятся, когда покидают военно-морские базы, адмиралы не могут. Это с одной стороны. С другой стороны, в бюджете Пентагона на 2020 год появились две новые строчки Unmanned Surface Vehicle (447 млн долларов) и Guided-Missile Frigate (1 340,2 млн долларов) - это дуэт беспилотного корабля (разведчика подлодок) и фрегата (охотника за подлодками). Как видим - "страх" адмиралов все же имеет конкретную стоимость.

Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")