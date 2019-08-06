Япония создает военно-космическое подразделение

ЦАМТО, 5 августа. Правительство Японии намерено создать в 2020 году военно-космическое подразделение Сил самообороны в связи с активизацией использования космоса в оборонных целях другими странами, в том числе США, Россией и Китаем.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила японская газета "Иомиури".

По данным газеты, ожидается, что новое подразделение из 70 человек будет размещено на военно-воздушной базе Сил самообороны в городе Футю (к западу от Токио). План его создания был составлен в декабре 2018 года.

"Японское правительство в настоящее время работает над системой космического слежения с земли, используя высокочувствительный радар и оптический телескоп, ее эксплуатация ожидается с 2023 года", – говорится в сообщении.

Главная задача подразделения, как ожидается, будет состоять в том, чтобы, используя эту систему, следить за космическим мусором, угрозами атак или помех со стороны спутников других стран, отмечает "РИА Новости".

Поскольку такого опыта у Сил самообороны Японии не было, после создания подразделения его сотрудники будут направлены на тренинги в вооруженные силы США и японское аэрокосмическое агентство JAXA.

Отмечается, что изначально создание военно-космического подразделения было намечено на 2022 год, однако работу было решено ускорить, передает "РИА Новости".