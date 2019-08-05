The National Interest (США): может ли американский истребитель F/A-18 соперничать с китайским J-20 и российским Су-57?

Автор анализирует возможности американских самолетов "Супер Хорнет" и прочит их новому ПО победу над технологией "стелс", которую применяют в китайском истребителе "Чэнду" J-20 и российском Су-57. По его мнению, новое ПО на самолетах ВМС США не будет выведено из строя даже инструментами радиоэлектронной борьбы противника. Правда, этого ПО пока не существует, разработки только начались.

Компания Lockheed Martin сообщила, что она потратит 100 миллионов долларов на "разработку новейшего программного обеспечения, модернизацию оборудования и поставку прототипов".

Как мы недавно писали, компания Lockheed Martin заключила с компанией Boeing два контракта на модернизацию ее сенсорной системы IRST21, которой планируется оснастить самолеты F/A-18E/F "Супер Хорнет" ВМС США.

Как сообщило издание National Interest, новая, усовершенствованная система инфракрасного поиска и слежения (IRST) даст американским истребителям-штурмовикам возможность обнаруживать и отслеживать новые самолеты противников, созданные с применением технологий "стелс", такие как китайский истребитель "Чэнду" J-20 и российский Су-57. Более того, после установки IRST21 обычное авианосное крыло авиации ВМС США получит такую сенсорную систему, которую противник не сможет вывести из строя посредством инструментов радиоэлектронной борьбы.

"Программа модернизации стратегического блока ВМС США позволяет нам совершенствовать наши технологии и быстро оснащать ими наши войска, - сказал Пол Леммо (Paul Lemmo), вице-президент компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control. - Мы рады возможности внедрения доработок Block II и повышения эффективности IRST21".

Как сообщили представители компании Lockheed Martin, она потратит 100 миллионов долларов на "разработку новейшего программного обеспечения, модернизацию оборудования и поставку прототипов".

"Эта работа позволит увеличить доказанные возможности системы IRST21 по обнаружению и отслеживанию целей в таких условиях, где радары неэффективны, - сообщила компания в своем заявлении. - В сравнении с радарами IRST21 существенно повышает степень детализации множества целей, что позволяет пилотам точно определять объекты противника на более значительных расстояниях. Такая способность "видеть первым и наносить удар первым" дает пилотам больше времени на принятие решений, что повышает степень выживаемости".

Стоит отметить, что в настоящее время Boeing занимается разработкой усовершенствованного Block III "Супер Хорнет", и способность перехватывать малозаметные воздушные цели - это одно из главных преимуществ этого нового самолета, которое позволит "Супер Хорнет" оставаться на вооружении до 2040-х годов.

"Этот сенсор IRST является той ключевой особенностью, которую "Супер Хорнет" привнесет в авиационное крыло палубной авиации и которой больше ни у кого нет, - сказал Дэн Джиллиан (Dan Gillian), руководитель программ F/A-18 и EA-18G в компании Boeing. - Он даст возможность противостоять малозаметным самолетам".

Как мы уже объясняли, усовершенствованный сенсор IRST21 - это только одно из нескольких новшеств, которыми ВМС США планируют оснастить свои самолеты "Супер Хорнет". В апреле ВМС США заключили с General Electric контракт на сумму в 114,8 миллионов долларов на установку новых двигателей на F/A-18 "Супер Хонет" и EA-18G "Гроулер".

Этими новыми двигателями могут стать двигатели General Electric с улучшенными характеристиками (EPE). Работа над двигателями EPE началась в 2009 году, и они характеризуются целым рядом доработок в сравнении со стандартными двигателями F414-GE-400, включая более высокий коэффициент устойчивости перед повреждением инородным телом, меньший расход топлива и потенциальное увеличение тяги на 20%.

Однако в отличие от предыдущей модели компании Boeing, получившей название Advanced Super Hornet и обнародованной в 2013 году, новый самолет Block III представляет собой более скромный проект, разработанный, чтобы обеспечивать поддержку остальным авиакрыльям, включая многоцелевые ударные истребители F-35C компании Lockheed Martin, самолеты E-2D Advanced Hawkeye компании Northrop Grumman и EA-18G "Гроулер".

Тем не менее, разработчики версии Block III встают на путь постепенного усовершенствования "Супер Хорнет", включая модернизацию программного обеспечения и оборудования раз в два года. Действительно, в пакет Block III входит часть уже существующих плановых усовершенствований, включая усовершенствования мощной РЛС с активной фазированной антенной решеткой Raytheon AN/APG-79, интегрированной системы радиоэлектронного противодействия AN/ALQ-214, а также оптико-локационной системы AN/ASG-34 - сенсора IRST21.

Дарио Леоне (Dario Leone)