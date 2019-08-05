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05.08.2019
bmpd.livejournal.com

Индия заключила контракт на приобретение в России 1000 управляемых ракет класса "воздух-воздух"

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Как сообщила 30 июля 2019 года Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Российской Федерации, Индия и Россия подписали контракт на поставку Индии около 1000 авиационных ракет. "Некоторое время назад были подписаны достаточно крупные контракты по авиационным ракетам, предполагающие поставку порядка 1000 ракет различного назначения", - говорится в сообщении ФСВТС.

Модернизированный истребитель МиГ-29 UPG ВВС Индии, с подвешенными под каждой консолью крыла управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" типов Р-27ЭТ1, Р-73Э и РВВ-АЕ, в экспозиции аэрокосмической выставки Aero India 2019. Бангалор (Индия), 20.02.2019 (c) Михаил Жердев

В свою очередь, журнал "Jane's Defence Weekly" в материале Rahul Bedi, Dmitry Fediushko "India signs USD700 million deal with Russia for 1,000 additional air-to-air missiles" сообщил, что военные источники в Нью-Дели и в Москве подтвердили факт подписания в начале июля 2019 года соглашения на закупку Индией в России 1000 управляемых ракет класса "воздух-воздух" на сумму около 700 млн долл.

В поставку войдут 300 ракет класса "воздух-воздух" средней дальности серии Р-27, 300 ракет малой дальности Р-73Э и 400 ракет средней дальности РВВ-АЕ. Ракеты серии Р-27 относятся к модификациям Р-27Р1/ЭР1 и Р-27Т1/ЭТ1 и предназначены для вооружения истребителей Су-30МКИ и МИг-29 UPG ВВС Индии, ракетами РВВ-АЕ и Р-73Э. помимо двух данных типов истребителей, вооружаются также истребители МиГ-21 UPG. Также ВВС Индии ведут работы по интеграции ракет Р-73Э в состав вооружения истребителей Dassault Mirage 2000H.

Днем ранее, 29 июля 2019 года, индийское информационное агентство ANI сообщило со ссылкой на источники в правительстве Индии, что индийская сторона подписала с Россией контракт на закупку значительной партии ракет серии Р-27 класса "воздух-воздух" средней дальности на сумму 1500 кроров рупий (около 217,5 млн долл). Ранее еще в июне сообщалось об одобрении индийским правительством планируемой закупки в России для самолетов ВВС Индии еще 700 управляемых ракет класса "воздух-воздух" - 300 ракет Р-73Э малой дальности и 400 ракет РВВ-АЕ средней дальности, однако до последнего времени о контрактах на поставку Индии этих ракет не сообщалось.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Mirage-2000
МиГ-21
МиГ-29
Р-27(Э)Р1
Р-27(Э)Т1
Р-73Э
РВВ-АЕ
Су-30
Су-30МК
Компании
Dassault
DRDO
ФСВТС РФ
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