Индия закупает в России новую партию управляемых ракет Р-27 класса "воздух-воздух"

29 июля 2019 года индийское информационное агентство ANI сообщило со ссылкой на источники в правительстве Индии, что индийская сторона подписала с Россией контракт на закупку значительной партии управляемых ракет серии Р-27 класса "воздух-воздух" средней дальности на сумму 1500 кроров рупий (около 217,5 млн долл). Ракеты предназначены для вооружения истребителей Су-30МКИ ВВС Индии.

Управляемая ракета Р-27ЭР1 класса "воздух-воздух" средней дальности на вооружении ВВС Индии (с) www.bharat-rakshak.com

ANI отмечает, что за последние 50 дней Индия подписала срочных контрактов на сумму более 7600 кроров рупий (около 1,1 млрд долл) на закупку авиационного вооружения и оборудования, включая, помимо указанных российских ракет Р-27, также закупку 100 израильских управляемых авиационных бомб Rafael SPICE-2000, партии российских вертолетных ПТУР 9М120 "Атака" и значительного количества запасных частей для авиационной техники.

Производство ракет серии Р-27 в России осуществляется на мощностях ее разработчика - АО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" им. И.И.Торопова" (Москва), входящего в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

Ранее в июне 2019 года также сообщалось об одобрении индийским правительством планируемой закупки в России для самолетов ВВС Индии еще 700 управляемых ракет класса "воздух-воздух" - 300 ракет Р-73Э малой дальности и 400 ракет РВВ-АЕ средней дальности.

Стоит отметить, что предыдущий крупный контракт на закупку ракет серии Р-27 был заключен Индией с Украиной - в 2013 году украинской стороной был реализован контракт стоимостью 246 млн долл на поставку ВВС Индии 400 ракет этой серии (180 Р-27ЭР1, 180 Р-27ЭТ1 и 40 учебных) производства киевской ГАХК "Артем".