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05.08.2019
Военно-промышленный курьер

В Египет рады бесплатным MRAPам

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Каир намерен пополнить бронепарк контртеррористических сил от американских щедрот

Неоколониальные войны, которые ведут США последние двадцать лет, породили новый тип бронетехники – так называемые MRAPы (mine resistant ambush protected – защищенные от мин и огня из засад). Сама концепция этих машин была позаимствована у "гантраков". Так в американской армии назывались кустарно бронированные или блиндированные грузовики, вооруженные обычными и крупнокалиберными пулеметами или даже автоматическими пушками небольшого калибра.

Такую технику породила солдатская смекалка, и эти машины использовались, главным образом, для сопровождения колонн или патрулирования по дорогам. Поскольку такие машины оказались востребованы, их стали выпускать серийно на шасси обычных грузовиков с колесной формулой 4х4, 4х6 или 6х6. Поскольку чуть ли не главной угрозой для американцев в Афганистане и Ираке являлись взрывные устройства, в этих машинах применены конструктивные решения, увеличивающие их защищенность от подрывов.

В некоторых случаях, если у неприятеля нет ПТРК, MRAPы могут быть применены как средства огневой поддержки и при боях в населенных пунктах. Преимуществами этих машин стали сравнительно небольшая цена, экономичность и способность сопровождать логистические колонны, не заставляя их снижать максимально возможную скорость движения.

Этих машин было изготовлено очень много. Но после вывода большей части американских войск из Ирака, сокращения контингента в Афганистане и фактического отказа от активного участия в боевых действиях сухопутных войск, большая часть MRAPов стала не нужна. Американцы стали искать, кому бы сбыть излишек этих машин.

Но надо сказать, что эта техника "нишевая", и выполнять функции полноценных боевых машин вроде БМП или БТРов она не может. У нее ниже проходимость, высокий силуэт снижает ее устойчивость и делает ее уязвимой для противотанковых средств неприятеля. То есть ее "амплуа" – это действие на дорожной сети против легковооруженного противника в конфликтах низкой интенсивности. Какое-то количество передали Ираку и Афганистану, небольшую часть машин закупили ЧВК. Но основная часть оказалась невостребованной. И Пентагон устроил "аттракцион неслыханной щедрости", запустив программу Defense’s Excess Defense Articles, предполагающую безвозмездную передачу техники тем странам, которые Вашингтон числит в своих союзниках и партнерах.

Однако в накладе США не остаются – им не нужно тратить деньги на утилизацию или хранение ставших ненужными машин. Кроме того, страна получатель оплачивает их перевозку и обучение экипажей, а в дальнейшем – поставки ЗИП, ремкомплектов и запасных частей.

Данная программа особенно обрадовала египетских военных, которые получили с 2015 года 930 бронемашин 6Х6 M1232 RG33L, M1237 RG33 Plus, M1220 Caiman и M1230 Caiman Plus, а также медицинские машины на базе MRAP 6Х6 M1233RG33L HAGA.

Эта техника очень понравилась египтянам, которые с успехом используют ее в контртеррористических операциях, постоянно проводимых армией и силами безопасности против местных джихадистов. Условия применения при этом аналогичны иракским и афганским, то есть именно тем, для которых MRAPы и создавались.

И теперь, когда программа в отношении Египта завершена, Каир запросил ее продолжения – он обратился к Вашингтону с просьбой поставить еще тысячу этих машин.

Возможно, что в Пентагоне, глядя на такой успех, уже пожалели, что передавали MRAPы бесплатно. Хотя, скорее всего, такой спрос на них именно с этим и связан.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Афганистан
Египет
Ирак
США
Проекты
Astute АПЛ
Медицина
ЧВК
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