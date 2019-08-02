Объявлен конкурс на ремонт двигателей для "Белых лебедей"

Минобороны РФ потратит 1,2 млрд рублей на ремонт авиадвигателей для стратегических ракетоносцев Ту-160, следует из материалов портала госзакупок.

Министерство объявило тендер на "ремонт авиационных двигателей НК-32". Работы должны быть выполнены до 10 ноября 2021 года. Всего на ремонт двигателей выделен 1,19 млрд рублей, из них в 2019 году будет потрачено до 100 тыс. рублей, в 2020 и 2021 - 582 и 607 млн рублей соответственно.

Интерфакс отмечает, что двигатель НК-32 производится самарским ПАО "Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию). Силовые установки предназначены для стратегических ракетоносцев Ту-160. В данный момент на предприятии создаются также двигатели НК-32-02 для модернизированной версии самолетов - Ту-160М.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Максимальная масса боевой нагрузки - 45 тонн. В России Ту-160 называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack.