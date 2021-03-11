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Интерфакс-АВН

Завершены заводские испытания модернизированного Ту-160М с новыми двигателями

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Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: Ту-160Фото с сайта компании «Туполев»

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М с двигателями НК-32 второй серии выходит на новый этап испытаний, сообщает пресс-служба "Ростеха".

"Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации "Ростех" передала для предварительных испытаний первый модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02 (производства Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК)", - заявили в среду в пресс-службе.

"Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО "Туполев" для подготовки к следующему этапу полетов - предварительным испытаниям", - сказали в "Ростехе".

В госкорпорации отметили, что самолет уже перебазировался с Казанского авиазавода на аэродром в Жуковском. Полет под руководством летчика-испытателя Анри Наскидянца "прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний".

Как сообщал "Интерфакс", на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", входит в ОАК) после 10-летнего перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Отмечалось, что внешне новый самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полета "стратегов" на 1 тыс. км.

25 января 2018 года был подписан госконтракт между Минобороны РФ и компанией "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М - он предусматривает создание 10 самолетов стоимостью 15 млрд рублей каждый. Ранее в Минобороны РФ сообщали о планах заказать 50 таких машин.

Первый опытный Ту-160М "Игорь Сикорский", созданный на базе строевого самолета, взлетел 2 февраля 2020 года.

В настоящее время на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) РФ находится 16 самолетов Ту-160. По планам Минобороны РФ, все они пройдут глубокую модернизацию в облик Ту-160М.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Способен нести на борту 12 крылатых ракет, всё вооружение размещено внутри фюзеляжа. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

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Страны
Россия
Продукция
НК-32
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