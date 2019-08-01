Формируемая в Тикси дивизия ПВО Северного флота получила 170 единиц военной техники

В настоящее время в бухте Тикси идет разгрузка теплохода "Валерий Васильев", который доставил 2,5 тыс. т строительных грузов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 170 единиц военной техники доставлены в дальний гарнизон нового соединения ПВО Северного флота Тикси. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой флота.

"В рамках развития военной инфраструктуры Северного флота в гарнизон Тикси, дислоцированный на берегу одноименной бухты моря Лаптевых в Республике Саха (Якутия), доставлена очередная партия строительных материалов и более 170 единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, грузы были доставлены Северным морским путем зафрахтованными гражданскими судами, действующими в интересах Северного флота.

Лихтеровоз "Севморпуть" привез в Тикси из Архангельска 85 единиц военной техники, поступившей на вооружение нового соединения ПВО Северного флота, предназначенного для охраны воздушной границы России в Арктике.

В настоящее время в бухте Тикси идет разгрузка теплохода "Валерий Васильев", который доставил 2,5 тыс. т строительных грузов. Среди них трубы, блочно-модульные конструкции и другие материалы для строительства жилых и хозяйственных зданий нового военного городка. Также на борту теплохода находятся более 90 единиц вооружения, военной и специальной техники, разгрузка которой будет завершена в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что формирование новой дивизии ПВО Северного флота должно быть завершено в 2019 году. Данных о зенитных ракетных системах, которые поступят на вооружение соединения, не имеется.