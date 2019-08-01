Войти
01.08.2019
ТАСС

Формируемая в Тикси дивизия ПВО Северного флота получила 170 единиц военной техники

1147
1
+2
Тактическая группа Северного флота
Тактическая группа Северного флота.
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

В настоящее время в бухте Тикси идет разгрузка теплохода "Валерий Васильев", который доставил 2,5 тыс. т строительных грузов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 170 единиц военной техники доставлены в дальний гарнизон нового соединения ПВО Северного флота Тикси. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой флота.

"В рамках развития военной инфраструктуры Северного флота в гарнизон Тикси, дислоцированный на берегу одноименной бухты моря Лаптевых в Республике Саха (Якутия), доставлена очередная партия строительных материалов и более 170 единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, грузы были доставлены Северным морским путем зафрахтованными гражданскими судами, действующими в интересах Северного флота.

Лихтеровоз "Севморпуть" привез в Тикси из Архангельска 85 единиц военной техники, поступившей на вооружение нового соединения ПВО Северного флота, предназначенного для охраны воздушной границы России в Арктике.

В настоящее время в бухте Тикси идет разгрузка теплохода "Валерий Васильев", который доставил 2,5 тыс. т строительных грузов. Среди них трубы, блочно-модульные конструкции и другие материалы для строительства жилых и хозяйственных зданий нового военного городка. Также на борту теплохода находятся более 90 единиц вооружения, военной и специальной техники, разгрузка которой будет завершена в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что формирование новой дивизии ПВО Северного флота должно быть завершено в 2019 году. Данных о зенитных ракетных системах, которые поступят на вооружение соединения, не имеется.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
СФ
Похожие новости
22.05.2019
Строительство новой базы ПВО в Арктике завершится в 2019 году
08.02.2019
На пловца и зверь бежит: Арктику защитят "люди-лягушки"
10.04.2018
Каждый флот в России получит современные суда тылового обеспечения
01.06.2016
Началась активная фаза доставки грузов на военные объекты островов Арктики
28.07.2015
Северный флот начал формирование в своем составе армии ВВС и ПВО
24.04.2009
На авианосце "Викрамадитья" устанавливается крупногабаритное оборудование
1 комментарий
№1
01.08.2019 11:42
Статья - пустышка....
Нет  не слова какие РЛС, какие ЗРК будут там использоваться..
Зачем там целая дивизия, можно и бригадой обойтись...
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.08 17:58
  • 1
США используют лагерь "Рукбан" как повод сохранить незаконное оккупационное присутствие на юге Сирии - Лавров
  • 01.08 17:57
  • 2
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
  • 01.08 17:56
  • 3
Показаны следы коррозии и гниения на поверхности F-22 ВВС США
  • 01.08 17:52
  • 5
«Чернобыль»: правда и вымысел в нашумевшем сериале (видео)
  • 01.08 17:37
  • 13
Пора играть в футбол!
  • 01.08 17:29
  • 3
Осенью ожидаются летные испытания в США новых ракет средней дальности наземного базирования - Рябков
  • 01.08 16:35
  • 13
Тяжеловозы белорусской породы
  • 01.08 16:11
  • 19
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 01.08 16:00
  • 2
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 01.08 15:50
  • 115
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 01.08 15:45
  • 58
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 01.08 15:03
  • 148
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 01.08 12:55
  • 286
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.08 11:56
  • 1
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 01.08 11:42
  • 1
Формируемая в Тикси дивизия ПВО Северного флота получила 170 единиц военной техники