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01.08.2019
Lenta.ru

США раскрыли масштабы пожаров в России

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Источник изображения: Фото: Wen Xiaolin / ZUMA / Globallookpress.com

В период с 15 по 22 июля текущего года глобальная онлайн платформа GFW (Global Forest Watch) зарегистрировала в России 178 484 очага возгорания, сообщает НАСА.

По данному показателю Россия заняла лидирующее место на планете. Следом за ней идут Демократическая Республика Конго (136 087 случая), Ангола (109 512) и Замбия (52 801).

Согласно данным НАСА, по состоянию на 30 июля площадь пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что примерно соответствует территории, занимаемой штатом Массачусетс, а дым от пожаров должен достичь США и Канады 31 июля — 1 августа.

"Способность быстро предоставлять информацию о приблизительном местонахождении и перемещении отдельных лесных пожаров с использованием приборов на борту спутников дистанционного зондирования Земли — это глобальная история успеха, которая помогает спасать жизни и имущество", — говорится в публикации агентства.

Там же отмечается, что в настоящее время в распоряжении западных стран имеется система FIRMS (Fire Information for Resource Management System), которая использует данные радиометров MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) и VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite). Первые датчики установлены на международных космических аппаратах Terra и Aqua, находящихся под управлением НАСА, второй — на американском спутнике Suomi NPP. Полученные космическими аппаратами данные находятся в открытом доступе.

Согласно GFW, в период с 23 по 30 июля в России зарегистрировано 262 067 источников пожаров.

В июле стало известно, что российские спутники "Электро-Л" №2 и "Метеор-М" №2 из-за неполадок не работают в полном объеме. В феврале глава "Росгидромета" Максим Яковенко сообщил, что Россия не располагает собственными метеорологическими спутниками.

В январе директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что на околоземной орбите находятся всего два крупных российских исследовательских спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими.

В апреле 2018 года в России признали невозможность самостоятельно создавать спутники.

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