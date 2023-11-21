Запад задумался, как противостоять растущему влиянию России

Пропасть между Россией и Западом углубляется, но в других районах мира очевидна совершенно иная тенденция, пишет FA. Москва увеличила свое влияние и рычаги воздействия во многих важных странах, и для этого есть несколько причин.

Дэниел Гамильтон (Daniel Hamilton), Анжела Стент (Angela Stent)

Как противостоять постоянному растущему влиянию России.

Многие западные аналитики утверждают, что после начала Россией СВО на Украине в феврале 2022 года Москва стала все более изолированной и потеряла большую часть своего мирового влияния. Ранее в этом году Международный уголовный суд предъявил президенту России Владимиру Путину обвинение в военных преступлениях. Это означает, что, если он хочет избежать ареста, то может ездить только в страны, которые не ратифицировали Римский статут суда. Западные дипломаты также начали уклоняться от встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Когда министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объясняла репортеру на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, почему она не встретилась с Лавровым, она сказала, что это было бы бессмысленно, потому что Лавров лжет и не имеет полномочий вести переговоры.

Углубление пропасти между Россией и Западом отрицать невозможно. Но в других районах мира становится очевидной совершенно иная тенденция: Москва увеличила свое влияние и рычаги воздействия во многих важных странах, в том числе в тех, которые имеют большое значение для Вашингтона. Эти страны, в свою очередь, воспользовались новыми глобальными разногласиями, чтобы повысить свой региональный и международный авторитет.

В течение этого года мы провели беседы с учеными, экспертами из частного сектора и политиками в семи важных партнерах США — Бразилии, Индии, Индонезии, Израиле, Мексике, Южной Африке и Турции. В ходе них мы обсуждали основные проблемы, существующие в этих странах, их отношения с Россией, то, как их правительства взаимодействуют с Москвой и как они относятся к военной спецоперации России на Украине. В особенности по последней теме мы столкнулись с нежеланием собеседников принимать чью-либо сторону в том, что в большинстве случаев рассматривается в этих странах как чисто европейский конфликт. Наши собеседники ясно дали понять, что их общественность весьма восприимчива к российским нарративам, обвиняющим Запад в этом кризисе. И это является отражением убедительной мощи российской дезинформации. Мы обнаружили, что решение этих стран оставаться нейтральными частично обусловлено стимулами, созданными российским влиянием и давлением. В некоторых странах формулировка их подходов к украинскому конфликту оказалась в сильной зависимости от получения российских углеводородов, удобрений, зерна или оружия. В частности, в Индии и Индонезии Кремль воспользовался опасениями по поводу региональных амбиций Китая, чтобы представить себя в качестве противовеса Пекину.

Это не означает, что США и их союзники проиграли битву с Россией за влияние, но все же они не могут рассчитывать на полную поддержку перечисленных выше стран. Впрочем, и Москва тоже не может рассчитывать на это.

В мире возобновившегося соперничества великих держав "средние" державы ищут возможностей, а не союзов. Задача Вашингтона состоит в том, чтобы противостоять российской дезинформации и показать этим странам, что наиболее плодотворные возможности открываются для них в сотрудничестве со США и их союзниками.

Истории, которые рассказывает Россия

Благодаря успешной стратегии Кремль убедил значительную часть мира в том, что расширение НАТО угрожает территориальной целостности России и что у России не было другого выбора, кроме как защитить себя, начав "специальную военную операцию" на Украине. Особенно умело Москва использует настороженность по отношению к Вашингтону в таких странах, как Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика и Южная Африка.

Российская версия о настоящих агрессорах в украинском конфликте опирается на широко распространенное недовольство Соединенными Штатами и гнев по поводу того, что конфликт на Украине и американо-китайское соперничество отвлекают внимание и ресурсы от неотложных глобальных проблем, связанных с климатом, долговым бременем, энергетикой, продовольствием и здоровьем. В Африке, Азии и Южной Америки Соединенные Штаты до сих пор зачастую применяют подходы типа "мы идем к вам, когда вы нам нужны". Такая ошибочная политика США оставляет пробелы, которыми пользуются Китай и Россия, отметил один бразильский политик. Индонезийский эксперт добавил, что "Запад рассматривает Индонезию как пешку в международной игре с Китаем и Россией, а не как суверенную страну и равноправного партнера. В результате многие политические проблемы Запада с Индонезией создаются самими западниками". Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар прямо заявил своим европейским коллегам в июне 2022 года, что они должны "перестать думать, что проблемы Европы — это мировые проблемы, а вот общепланетарные проблемы — это вовсе не проблемы Европы".

Западные лидеры начали признавать преимущество России в этой риторической войне. На февральской международной конференции президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он "шокирован тем, насколько сильно мы теряем доверие", имея в виду снижение статуса Запада в глазах остального мира. На том же мероприятии Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, признал, "насколько сильны российские нарративы".

Российские СМИ добились значительных успехов по всему миру. Например, агрессивная пропаганда Кремлем RT en Español — испаноязычной версии российского государственного СМИ Russia Today — получила широкое распространение в Латинской Америке. В Америке и в Израиле расследователи связали российское правительство с сетью веб-сайтов, которые внешне представляются законными новостными сайтами, но на самом деле являются источниками дезинформации (называть объективные факты, противоречащие западной версии событий, дезинформацией, — излюбленный прием западной пропаганды. — Прим. ИноСМИ). В Индии, Индонезии и Южной Африке социальные сети насыщены российской пропагандой.

При Путине Москва давно позиционирует себя глобальным защитником традиционных ценностей от распущенных западных обществ, которые пропагандируют аборты и права ЛГБТК, подавляют свободу вероисповедания и навязывают свои культурные предпочтения другим народам. Кремль изображает Украину как опасный форпост идеологии западного вокизма. Такие идеи находят отклик среди некоторых консервативных в культурном и религиозном отношении групп населения в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, как, впрочем, и в Европе и в Северной Америке.

Россия также превратила советское прошлое в действенный инструмент достижения своих нынешних политических целей. В отношениях с Индией, Индонезией, Мексикой и Южной Африкой Россия опирается на историческую поддержку антиколониальных движений, которую им предоставлял СССР. Лавров позиционирует Россию на стороне стран, которые выступают против "попыток Запада фальсифицировать историю, стереть память об ужасных преступлениях колонизаторов, включая геноцид". Подобная риторика оказалась особенно эффективной в Южной Африке, где правящий Африканский национальный конгресс противопоставляет поддержку Москвой АНК в эпоху апартеида бездействию Вашингтона. Многие лидеры АНК получили образование в Советском Союзе или в России. Их упорное отождествление Москвы с сопротивлением западному колониализму привело этих людей к ощущению, что они "в долгу перед сегодняшней Россией за свое освобождение", как выразился один южноафриканский эксперт. И эти чувства африканцев Россия усиленно культивирует. Результатом, по словам другого южноафриканского собеседника, является "почти наивное обожание России", основанное на восприятии правящей элитой "славного прошлого Советского Союза".

Пряник и кнут

Помимо риторической кампании, у Кремля есть конкретные средства привлечения других стран на сторону России. На первый взгляд экономические рычаги влияния России кажутся слабыми по сравнению с западными: ее ВВП ниже, чем у Канады, Италии или Южной Кореи, а ее торговые связи с рассмотренными нами странами менее значительны, чем экономические обмены этих стран с Западом. Москва предлагает сравнительно мало помощи для развития этих стран или инвестиций, а международные санкции еще больше ограничивают "пряник", которым Кремль может размахивать перед "средними" государствами, которые обхаживает. Но даже при всем этом способность России использовать свои экономические отношения с целевыми странами очевидна.

Энергетика является основным рычагом экономического влияния России. Запад установил ценовой предел на российскую нефть в конце 2022 года, чтобы сократить доходы от российской нефти, которые помогают финансировать армию Москвы. Но при этом зарубежные продажи российской нефти не остановились, иначе это создало бы глобальный дефицит. Европа сократила импорт из России, но российская нефть продолжает поступать на мировые рынки. Крупнейшим бенефициаром является Индия, которая импортирует 85% потребляемой нефти. До украинского конфликта это сырье в Индию из России почти не поступала. Теперь Москва обеспечивает половину нефтяного импорта Индии, причем со скидкой. Экспорт энергоносителей привел к резкому увеличению общего объема торговли России с рядом стран. После начала СВО в 2022 году объем торговли России с Бразилией увеличился вдвое, а торговля с Индией и Турцией утроилась.

В целях усиления своего влияния за рубежом Россия также использует экспорт ядерной энергии, который не подвергся санкциям. В 2010 году Россия и Турция подписали соглашение о строительстве первой в Турции атомной электростанции государственной корпорацией "Росатом", монополистом в российской атомной отрасли. Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл эту АЭС на юге Турции в начале этого года, он лично поблагодарил Путина и объявил о своем намерении построить как минимум еще две атомные станции "как можно скорее". По соглашению с "Росатомом", который сейчас владеет и управляет турецкой АЭС, зависимость Турции от России будет продолжаться десятилетиями.

Российские удобрения и зерно важны для Индонезии, Турции и других стран, которые мы исследовали. Бразилия импортирует подавляющее большинство удобрений, четверть которых поступает из России, что делает Бразилию крупнейшим покупателем этого российского продукта. Эта зависимость от важнейшего российского экспорта отчасти объясняет, почему президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва (известный как Лула) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "несет такую же ответственность за украинский военный конфликт, как и Путин".

Традиционно продажа оружия позволяла Москве получать прибыль и выстраивать отношения с иностранными лидерами и их вооруженными силами. Но мировая роль России в сфере торговли вооружениями снижалась еще до ее СВО на Украине. По данным Стокгольмского международного института проблем мира, доля России в общемировом экспорте вооружений в 2018-2022 годах снизилась примерно на треть по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Сейчас конфликт на Украине ограничивает возможности России экспортировать оружие в тех же масштабах, что и раньше. Тем не менее, военно-техническое сотрудничество остается краеугольным камнем двусторонних отношений с некоторыми крупными державами, например, с Индией, чья зависимость от военной техники из Москвы восходит еще к советскому прошлому. В период с 2018 по 2022 год Индия была крупнейшим покупателем российского оружия, на ее долю приходился 31% от общего экспорта вооружений России в то время, а военное оборудование, которое и сегодня используют индийские военные, имеет преимущественно советское и российское происхождение. "В интересах Индии поддерживать продуктивные отношения с Россией в целях обеспечения нашей оборонной готовности", — заметил один из высокопоставленных индийских политиков.

Россия также предпринимает усилия по проникновению в высшие круги власти в каждой из рассмотренных нами стран. Операции российской разведки обширны и включают в себя агентурную, кибер- и радиоразведку, а также акции спецназа. Мексиканские эксперты в частном порядке подтверждают публичные комментарии официальных лиц США о том, что в Мехико проводится особенно крупная российская операция по сбору разведданных из-за его близости к Соединенным Штатам. Личные отношения самого Путина с некоторыми иностранными лидерами также является источником российского влияния. Его тесные связи с Эрдоганом привели к обмену услугами между двумя лидерами: Эрдоган разозлил своих союзников по НАТО, купив российскую систему ПВО в 2017 году и отказавшись присоединиться к западным санкциям против России в 2022 году, а Путин позволил Турции отложить платеж за газ в размере 20 миллиардов долларов во время сложной избирательной кампании Эрдогана в 2023 году. Кремлевские "аппаратчики" не только на уровне высшего руководства тоже пытаются культивировать или даже "брать в плен" дружественные политические элиты за рубежом. По словам одного южноафриканского эксперта, "российские рычаги покровительства элите Южной Африки включают в себя российское государство, инсайдеров Путина и олигархов", а транснациональные незаконные сети, действующие "под прикрытием дипломатического партнерства Южной Африки и России", "ободрились" на фоне нынешнего украинского конфликта.

Вид из середины

Одна из наиболее важных причин, по которой Россия сохранила (а в некоторых случаях и приобрела) влияние в этих странах, связана не столько с тактикой Москвы, сколько с их собственной внешнеполитической ориентацией. Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал категорию, к которой принадлежат эти государства, "страхующейся серединой", поскольку ее члены "склонны диверсифицировать свои отношения, чтобы расширить свою стратегическую автономию и максимизировать свои возможности", и они "видят мало пользы и много риска в союзнических геополитических отношениях". Подобно самим Соединенным Штатам и Европе, эти страны практикуют формы "снижения рисков" перед лицом непредсказуемых глобальных событий. Различие состоит в том, что в то время, как Запад сосредотачивается на угрозах со стороны Китая и России, "средние" державы стараются не ввязываться в соперничество великих держав и другие глобальные потрясения. В некоторых случаях эти страны стремятся использовать соперничество великих держав для продвижения своих собственных интересов. "Россия — это дешевая страховка от доминирования как США, так и Китая", — отметил один индонезийский аналитик. "Отношения с Россией — это дверь, через которую обеспечивается многополярность, — добавил другой индийский эксперт, — особенно когда двухполярность в отношениях между США и Китаем предоставляет и новые возможности, и новые проблемы".

Сегодняшние "страхующиеся" отличаются от участников движений за нейтралитет или неприсоединение эпохи холодной войны. Сейчас эти страны часто объединяют в одну категорию, но они не связаны общими механизмами, географией, обязательствами или идеологической близостью, которые позволяли бы им координировать свои действия. Как выразился один мексиканский политик: "Термин "Глобальный Юг" ничего не значит на практике". Но есть некоторые общие черты в том, как эти средние державы смотрят на военный конфликт на Украине. Возможно, они не поддерживают цели Москвы, но по большей части и не осудили СВО России и не ввели против нее санкции. А поскольку кризис затягивается, они чувствуют, что их отказ принимать чью-либо сторону вполне оправдан.

В то же время эти страны обеспокоены возможными последствиями стратегической слабости России и считают, что украинский конфликт ускоряет ослабление России в долгосрочной перспективе. Некоторые сетуют: "Что же это Россия делает с собой!", как выразился один индийский эксперт. Большинство опасается, что полное поражение России на Украине может уменьшить российскую мощь с непредсказуемыми последствиями для многих регионов и всего мира. "Индия хочет стабильной Евразии, — добавил упомянутый эксперт, — которая не будет трещать по швам".

Окно возможностей для Вашингтона

Сохранение связей между Россией и этими "средними" державами с момента начала украинского конфликта поставило под сомнение способность Вашингтона изолировать Москву и расширить коалицию, поддерживающую Украину. Несмотря на усилия администрации Байдена, эти страны более или менее сохраняют приверженность нейтралитету, а их позиции вряд ли изменятся в ближайшее время. Но Вашингтон и его союзники все же могут попытаться добиться хотя бы скромных результатов. Им следует скорректировать свою риторику, чтобы уменьшить поддержку российской тактики и целей на Украине, избегать действий, которые вызывают обвинения в адрес Запада в лицемерии, и удвоить усилия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей "средних" держав. Даже если эти страны сохранят свои нынешние подходы к конфликту на Украине, они смогут сотрудничать с Соединенными Штатами по многим другим вопросам.

Во-первых, Соединенные Штаты и их союзники могут сделать гораздо больше для противодействия российской пропаганде и дезинформации. Госдепартамент сделал хороший первый шаг, раскрывая и "заблаговременно разоблачая" (предоставляя людям инструменты для выявления вводящей в заблуждение информации) месседжи, посылаемые в результате тайных российских информационных операций в Центральную и Южную Америку. Нельзя позволять распространяться без опровержений нарративам Кремля о злых намерениях Запада и, в частности, "англосаксонского мира" в отношении России, о предполагаемых планах НАТО по вторжению в Россию и о том, что Украина является рассадником нацистов.

Изменить общественное мнение не так уж невозможно. Но Запад должен более наступательно приводить убедительные аргументы о тех высоких ставках, что существуют в нынешнем конфликте. Изображение его как борьбы между авторитаризмом и демократией делает "страхующихся", некоторые из которых и сами не являются полностью демократическими, менее склонными поддерживать политику Запада. "Позиция Индии в отношении конфликта не заключается в поддержке России, — отметил один индийский обозреватель. — Однако аргумент "демократия против автократии" тоже не пользуется у нас особой поддержкой". Соединенные Штаты могут найти более восприимчивую аудиторию, если подчеркнут нарушение Россией Устава ООН и фундаментальных принципов суверенитета и международного права. Если позволить России избежать наказания за вторжение на территорию своего соседа и захват его земель, это создаст опасный прецедент для будущей агрессии со стороны экспансионистски настроенных государств или региональных сепаратистов (Россия не собирается присоединять украинские земли, а стремится контролировать территории, прописанные в Конституции страны как российские. — Прим. ИноСМИ). И эта проблема, которая касается всех стран, которые мы рассмотрели.

Запад должен дополнить свои шаги по противодействию российским нарративам инициативами, которые опираются на наши сильные стороны и учитывают потребности и интересы "средних" держав. Есть основания полагать, что такие усилия будут приветствоваться, поскольку некоторые из этих стран вынашивают "двойные мысли" по поводу Москвы. "Все оживленнее в Индии становятся споры о том, не превратились ли наши продолжающиеся отношения в военной сфере с Россией обузой для нас, — отметил один индийский политик. — Учитывая приоритеты экономического роста, Индия обязательно будет тяготеть к Западу". Бразильские, индонезийские, мексиканские и южноафриканские аналитики указывали на "разрыв между поколениями" в отношении к Москве. Старшие элиты склонны политически ассоциировать сегодняшнюю Россию с Советским Союзом, и они все еще могут говорить о "западном неоколониализме", игнорируя при этом колониальный характер конфликта на Украине и скорбь Путина по поводу распада советской империи (действительно, как отметила Мария Захарова, Киев является инструментом Запада в попытке вернуть мир в колониальную зависимость. — Прим. ИноСМИ).Но, как заметил один южноафриканский наблюдатель: "Молодые люди, не помнящие о советских временах и не имеющие личных связей с Россией, симпатизируют ей меньше. Они уже не считают Москву поборником глобального равенства и справедливости". Многие африканские лидеры были встревожены пренебрежительной реакцией Путина на мирный план по Украине, который они представили ему этим летом. И они по-прежнему недовольны тем, что российский лидер блокирует украинские поставки необходимых Африке удобрений и зерна.

Чтобы воспользоваться этими возможностями, Соединенные Штаты и их союзники могут начать с шагов, обеспечивающих поставки основных продуктов питания в страны, импорт в которые этих товаров был нарушен СВО России на Украине. Они должны выполнить обещания, которые они дали развивающимся странам в отношении готовности к борьбе с пандемиями и изменениями климата. Они также могут опираться на инновационные проекты, демонстрирующие ценность сохранения близости этих стран к Западу. Одним из примеров является партнерство "Справедливый энергетический переход" — программы финансирования борьбы с изменением климата, которые группы западных стран создали совместно с Индонезией, Сенегалом, Южной Африкой и Вьетнамом, и по которым в настоящее время ведут переговоры с Индией. Другим примером является партнерство "Атлантическое сотрудничество", подписанное 32 странами Африки, Европы и Америки в сентябре, которое предоставляет членам площадку для сотрудничества по экономическим, энергетическим, экологическим и морским вопросам. Дополнительные примеры включают экономический коридор Индия-Ближний Восток-Европа, проект, соучредителем которого являются Соединенные Штаты, который призван стимулировать экономические связи между Азией, Персидским заливом и Европой. А также проект "Коридор Лобито", который выводит Анголу, Демократическую Республику Конго и Замбию на мировые рынки и финансируется Соединенными Штатами, Европейской комиссией и несколькими международными банками развития.

В Нью-Дели чиновники признают, что, несмотря на дешевую нефть и оружие, Россия не может предложить те виды инвестиций, торговли и помощи в целях развития, в которых Индия действительно нуждается. "Отношения Индии с Россией находятся на нисходящей спирали, — заметил один индийский эксперт. — Наш приоритет — внутреннее развитие. США и Запад в целом могут внести здесь гораздо больший вклад". Даже если Индия сохранит свой нейтралитет в нынешнем украинском конфликте, эта позиция не помешает Нью-Дели искать других партнеров, как он уже сделал посредством своего членства в QUAD (четырехстороннем соглашении по безопасности) с Австралией, Японией и Соединенными Штатами. Отношения Индии с Соединенными Штатами еще больше укрепятся, если Индия станет производственной базой для инновационных глобальных компаний. Аналогичным образом, с тех пор как Соединенные Штаты сняли эмбарго на поставки оружия в Индонезию в 2005 году, Джакарта предприняла шаги по диверсификации своего оборонного партнерства, предпочитая заключать сделки по поставкам оружия с Соединенными Штатами, а не с Россией. Этим летом Индонезия также отказалась присоединиться к расширенной группе БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, вместо этого нацелившись на преимущественно прозападную Организацию экономического сотрудничества и развития.

Когда военный конфликт на Украине в конце концов закончится, глобальный порядок будет выглядеть иначе, чем до него. "Средние" державы будут продолжать искать новые коалиции и избегать вовлечения в соперничество великих держав. Внимание Вашингтона сейчас сосредоточено на конфликтах в Европе и на Ближнем Востоке, но ему не следует пренебрегать теми важными шагами, которые помогут Америке добиться успеха в будущем мире. Соединенным Штатам и их союзникам следует энергично противодействовать российским нарративам, которые искажают нынешний украинский конфликт и наносят ущерб их репутации в ключевых странах мира. Запад должен показать странам, занимающим "промежуточную" позицию, те преимущества, которые может предложить им западное партнерство.

Дэниел Гамильтон — старший научный сотрудник Брукингского института и старший научный сотрудник Института перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса. Ранее работал заместителем директора управления политического планирования Госдепартамента и заместителем помощника госсекретаря США по европейским делам.

Анжела Стент — старший научный сотрудник Брукингского института и почетный профессор Джорджтаунского университета. Ранее работала в управлении политического планирования Госдепартамента и в должности офицера национальной разведки по России и Евразии.