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01.08.2019
ЦАМТО

В Нидерланды доставлена первая модернизированная батарея ЗРК "Пэтриот"

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Источник изображения: Osman Orsal/Reuters

ЦАМТО, 31 июля. Как сообщило на своем веб-сайте Министерство обороны Нидерландов, Вооруженные силы страны получили первую модернизированную батарею ЗРК "Пэтриот" (в целом программа предусматривает модернизацию четырех батарей).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, система прошла капитальный ремонт и модернизацию, а срок ее службы был продлен до 2040 года. Комплекс был модифицирован в армейском депо "Леттеркенни" в Чамберсбурге (шт.Пенсильвания). Работы по ремонту и модернизации всех четырех батарей ЗРК "Пэтриот" ВС Нидерландов должны быть завершены к 2022 году.

До передачи в войска первая модернизированная батарея в ближайшее время будет протестирована специалистами Организации по закупке продукции военного назначения Нидерландов (DMO).

О намерении реализовать программу продления срока службы ЗРК "Пэтриот" МО Нидерландов заявило в 2016 году.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2018 года Госдепартамент США одобрил поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования для модернизации четырех батарей ЗРК "Пэтриот". Полная стоимость соглашения может составить 105 млн. долл.

Запрос Нидерландов включал поставку комплектов для модернизации радиолокационных станций, станций управления огнем ECS (Engagement Control Station), пусковых установок, а также информационно-координационных центров (ICC), цифровых процессоров для РЛС (RDP), современных станций управления (Modern Manned Station – MMS), программного обеспечения PDB-8 (Post Deployment Build), другого оборудования и услуг, которые позволят улучшить системы вооружения до стандарта Configuration 3+.

Помимо капитального ремонта, программа продления срока службы включает замену генераторов, поставку запасных частей, инструмента и испытательного оборудования.

Как заявлено, модернизация проводится поэтапно и не сказывается на боевой подготовке и готовности ЗРК к применению. Первая батарея "Пэтриот" ВС Нидерландов была отправлена в США для модернизации в феврале 2018 года.

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Страны
Нидерланды
США
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
Военные учения
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