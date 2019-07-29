Путин: экипаж глубоководного аппарата в Баренцевом море продемонстрировал способность отдать жизнь за других людей

Санкт-Петербург. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Экипаж глубоководного аппарата в Баренцевом море продемонстрировал способность отдать жизнь за других людей, Отечество и корабль, заявил президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

"При выполнении боевых задач моряки до конца стоят на боевой вахте. В минуты жестких, жестоких испытаний готовы отдать жизнь за свой корабль, за свой народ и Отечество, как это всегда было на русском флоте... как экипаж подводной лодки К-19, спасшей мир от трагедии в советское время, как это было в наши дни при испытаниях глубоководного аппарата в Баренцевом море", - сказал Путин.

2 июля Минобороны РФ сообщило, что 14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

4 июля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что глубоководный аппарат был с ядерной энергоустановкой, она не пострадала. "Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение", - заявил Шойгу во время доклада президенту РФ Владимиру Путину по возвращении из Североморска.

3 июля Минобороны РФ опубликовало имена 14 моряков-подводников погибших при пожаре на глубоководном аппарате. 5 июля стало известно, что четырем погибшим подводникам присвоено звание Герой России посмертно. Остальные награждены посмертно Орденами Мужества.

Накануне Владимир Путин встретился членами семей погибших офицеров-подводников.

"Прежде всего, я, конечно, хочу еще раз слова соболезнования свои высказать в связи с потерей ваших близких. Не буду здесь вдаваться, чтобы не бередить ваши раны. Все понятно, многое уже сказано", - сказал Путин.