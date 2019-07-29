Какую модификацию БРДМ-2 из России получила Сербия: версии

Источник изображения: Фото: www.facebook.com/houmphet.manisouk

СМИ сообщают о прибытии в Сербию БРДМ-2 из России. В частности, об этом информирует b92.net. Данная техника доставлена авиацией в аэропорт Батайница.

Ранее писали, что поставки собирались осуществить речным путем по Дунаю, но Румыния воспротивилась этому, не разрешив транзит бронемашин.

Пока не известно, какая версия "Бардака", если эта информация является правдивой, прибыла в братскую страну. Военные эксперты не исключают: модификация подобная той, что ранее поставлялась в Лаос и Киргизию. Она в настоящее время считается самой современной в семействе БРДМ-2.

В частности, машины получили дополнительные модули бронирования. Убраны давно уже ставшие ненужными дополнительные выдвижные колеса.

В бортах появились люки. Старый двигатель заменили на дизельный. Вооружение, возможно, осталось старым (14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТМ), но появился стабилизатор и новый прицел с ночным каналом. Экипаж также сможет воспользоваться новыми средствами связи и обзорными видеокамерами.

Ожидается также прибытие модернизированных Т-72.

Дмитрий Лемешко