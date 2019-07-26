Михаил Кораблев: Интеграция российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" с европейской и казахстанской системами помощи при ДТП позволит водителям чувствовать себя более защищенными

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АВН – Все государства уделяют огромное внимание вопросам повышения безопасности на транспорте. Для того, чтобы обеспечить оперативное прибытие помощи на место происшествия, в Правилах ООН № 144 были установлены соответствующие требования для устройств вызова оперативных служб при автомобильных авариях. В основу этих стандартов легли принципы работы российской государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", ставшей первой национальной системой экстренного реагирования при авариях. Подобные системы сегодня внедрены в европейских странах (eCall) и в Казахстане (ЭВАК). Как организовано взаимодействие систем? Какую помощь при ДТП могут получить посетившие Россию иностранцы и путешествующие на автомобиле по Европе или Казахстану россияне? Об этом в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Илье Морозову рассказал главный конструктор АО "ГЛОНАСС" Михаил Кораблев.

- Михаил Евгеньевич, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Восьмом международном конгрессе "ЭРА-ГЛОНАСС" заявил, что опытная эксплуатация единой системы помощи на дорогах Европы, России и Казахстана должна вскоре начаться. Каковы сроки по этому проекту?

- Из трех перечисленных систем помощи на дорогах ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" первой была введена в эксплуатацию в России: информирование о ДТП и поддержка служб экстренного реагирования осуществляется с 1 января 2015 года. Европейский аналог – eСall – заработал с конца марта 2018 года, а система ЭВАК в Казахстане начала работать только с 1 января 2019 года. В 2019 году стала возможной интеграция данных систем. Но с точки зрения их взаимной гармонизации есть определенные сложности нетехнического характера.

Например, в Казахстане, если телефон не зарегистрирован в сети, законодательно запрещено совершать звонок даже на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112, а в России это можно сделать без sim-карты. Также нам пришлось решить вопрос с роумингом между Россией и Казахстаном. И сейчас произведенные в России автомобили с терминалом "ЭРА-ГЛОНАСС", постоянно находящиеся на территории Казахстана и зарегистрировавшиеся в местной сотовой сети, подключаются к системе ЭВАК.

С автомобилями российских туристов, посещающих Казахстан, ситуация сложнее: в таких машинах сервис пока работает в тестовом режиме. Мы планируем решить этот вопрос в течение двух месяцев.

- Как это удастся сделать?

- Сейчас мы обсуждаем вариант с оперативной передачей данных о въезжающем автомобиле оператору системы ЭВАК. Если нужно будет вызвать помощь – система ЭВАК в автоматическом режиме будет связываться с нашим колл-центром и получать подтверждение того, что VIN-номер этого автомобиля зарегистрирован в системе "ЭРА-ГЛОНАСС".

Весной этого года был случай, когда наши туристы заехали на территорию Казахстана и попали в сильную метель. Дороги занесло, передвигаться было невозможно. Вызвали службы экстренного реагирования с помощью системы "ЭРА-ГЛОНАСС", они приехали и всех спасли.

- А что с казахстанскими машинами в России?

- У нас нет никаких ограничений: автомобили из Казахстана, въезжая на территорию России, подключаются к системе "ЭРА-ГЛОНАСС".

- Какова ситуация с европейскими странами?

- С Финляндией мы провели успешное тестирование взаимодействия систем еще в прошлом году. Однако есть различия между системами "ЭРА-ГЛОНАСС" и eCall. В Европе нет единого оператора, единой системы и понятия виртуального оператора связи. Есть единый формат передачи информации от терминала автомобиля в систему, но он полностью совпадает с нашим.

- Как происходит обработка данных в системе "ЭРА-ГЛОНАСС"?

- В России полученная от терминала информация (VIN-номер, координаты и время происшествия) в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" дополняется информацией о государственном регистрационном знаке, цвете, марке и модели автомобиля, потому что эта информация важна для наших оперативных служб.

В Европе этой информации для организации реагирования на ДТП не требуется. Отсюда возникает определенная сложность. Нам не известны такие параметры въезжающих в Россию европейских машин, как номер, цвет, марка и модель. Это усложняет работу наших оперативных служб при реагировании на аварию.

- Почему в Европе нужно меньше данных?

- Вопрос в уровне цифровизации. В Европе выезжающие на место происшествия сотрудники служб экстренного реагирования прямо в машину получают данные от автомобильного терминала и выдвигаются по этим координатам. То есть во время выезда на место происшествия информация о цвете, марке, модели и номере поступает в реагирующий экипаж в случае необходимости.

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" работает по-другому: создается карточка вызова, в ней отражаются полученные от автомобильного терминала данные, по VIN-номеру подгружается остальная информация (номер, цвет, марка, модель), происходит преобразование координат места происшествия в адрес. Заполненная карточка вызова передается в службы экстренного реагирования. Так как в России отсутствуют юридически значимые навигационные карты с адресной геопривязкой, то различные службы используют или свою картографию, или открытые источники.

По мере цифровизации экстренные оперативные службы на всей территории страны смогут получать информацию прямо на бортовой компьютер автомобиля или носимое персональное устройство.

- Если водитель, находясь за рубежом, захочет вызвать помощь через терминал "ЭРА-ГЛОНАСС", то на каком языке ему ответят?

- В Казахстане ответят по-русски. В Европе, как правило, поговорят по-английски. В колл-центре "ЭРА-ГЛОНАСС" тоже есть операторы, которые свободно говорят на английском языке. Запланирован набор операторов, говорящих на немецком, французском и китайском языках.

- В нашем союзном государстве – Белоруссии – что-то делается в этом направлении?

- Да, и не только в Белоруссии, но и в Армении, и в Киргизии, где подобные системы должны быть запущены в эксплуатацию в 2020 году. Белорусская сторона планировала самостоятельно создать систему экстренного реагирования при авариях на дорогах, но сейчас пришла к варианту использования опыта АО "ГЛОНАСС", чтобы создать своего рода облачный сервис. В целом то же самое можно сказать и о Киргизии, и об Армении.

- А что в Прибалтике происходит?

- Прибалтийские государства, как члены Евросоюза, должны использовать eCall, но в Латвии и Литве эта система пока не работает. В Эстонии она запущена в режиме опытной эксплуатации.

- Eсли я сегодня поеду на автомобиле в Германию и нажму кнопку терминала "ЭРА-ГЛОНАСС", куда уйдет мой вызов?

- Вызов получит местная система 112 со всеми необходимыми данными для реагирования.

- Это касается ручных вызовов, а в автоматическом режиме, когда терминал сам передает сигнал о помощи в случае серьезного ДТП?

- Местная служба спасения получит автоматическое сообщение.

- И человека спасут?

- Экстренные службы получат сигнал и приедут. Вам же не откажут в помощи только потому, что вы гражданин другой страны.

Сегодня соответствующих межправительственных соглашений со странами ЕС об обработке вызовов из системы "ЭРА-ГЛОНАСС" нет. Пока поток автомобилей из Европы в Россию невелик, в связи с чем заинтересованность Европы в подписании данного соглашения низкая. Например, в Москве встретить машину с номерами Евросоюза крайне сложно. Но в приграничных районах ситуация иная: в том же Калининграде или в Ленинградской области большой поток транспортных средств в обе стороны. Мы рассчитываем на то, что межправительственные соглашения всё-таки будут подписаны.

Обеспечение постоянного информационного взаимодействия между системами даст возможность гражданам РФ, путешествующим на своих автомобилях по Европе, по Казахстану и иностранным авто-путешественникам, находящимся на территории России, чувствовать себя более защищёнными.