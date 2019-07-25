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25.07.2019
Интерфакс-АВН

Центр Хруничева заключит новые контракты с Boeing по обеспечению дальнейшей эксплуатации модуля МКС "Заря" до 2024г

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Функционально-грузовой блок "Заря" — модуль Международной космической станции
Функционально-грузовой блок "Заря" — модуль Международной космической станции.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Центр Хруничева, изготовивший более 20 лет назад по заказу компании Boeing первый блок Международной космической станции (МКС) - функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря" - планирует продлить сотрудничество с американской стороной в вопросе поддержания дальнейшей эксплуатации модуля, сообщает пресс-служба Центра Хруничева.

"В настоящее время ведется работа по заключению дополнительных контрактов с компанией Boeing в целях обеспечения эксплуатации модуля в период с 2021 по 2024 год", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в июне в рамках рабочей встречи представителей Центра Хруничева и компании Boeing были проведены переговоры по выполнению обязательств действующего контракта и завершению ключевых этапов приемки оборудования, предназначенного для штатной эксплуатации ФГБ "Заря".

Кроме того, российский производитель получил награду Boeing "Лучший поставщик года" за работу по обеспечению эксплуатации, модернизации и комплектации заменяемого на орбите оборудования "Зари". Эту награду американская компания присуждает своим поставщикам за полное соответствие стандартам качества производства и соблюдение сроков поставки продукции.

"Центр Хруничева - в числе предприятий, отмеченных наградой за достижение высоких показателей по выполнению контрактных обязательств за 2018 год", - отметили в пресс-службе.

Совместная работа с компанией Boeing по программе МКС ведется на предприятии с 1995 года. За это время Центру Хруничева трижды было присвоено звание "Лучший поставщик". В 1999 году за создание и успешный запуск первого блока Международной космической станции ФГБ "Заря", в 2013 - за успешную пятнадцатилетнюю эксплуатацию и продление срока службы модуля до 2024 года.

Контракт на создание ФГБ был подписан в октябре 1994 с компанией Lockheed, однако весной 1995 года по решению NASA субконтракт на ФГБ был передан компании Boeing как главному подрядчику по МКС. Вместе с последующими дополнениями сумма контракта составила 270 миллионов долларов США.

Как сообщал Роскосмос, ФГБ "Заря" - первый модуль, который создавался в рамках сотрудничества США и России, а субконтракт на его создание можно считать первым примером внешнеэкономического сотрудничества российской авиакосмической компании в области создания орбитальных станций.

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