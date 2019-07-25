Пентагон заявил о поддержке азиатских союзников в связи с инцидентом с российским и китайским самолетами

Вашингтон. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты решительно поддерживают действия Южной Кореи и Японии, связанные с инцидентом с российским и китайским военными самолетами, заявил официальный представитель Пентагона Дэйв Истбурн.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают наших союзников, Республику Корею и Японию , и их действия в ответ на вторжение в воздушное пространство китайских и российских самолетов", - заявил он.

Истбурн заверил, что "обязательства США в области обороны перед их союзниками нерушимы".

По словам представителя американского Минобороны, Вашингтон находится "в тесном контакте" с Южной Кореей и Японией и "продолжит наблюдать за их деятельностью, которая ведется с российскими и китайскими коллегами по дипломатическим каналам".

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина во вторник выразила России протест из-за предполагаемого нарушения южнокорейского воздушного пространства российским самолетом.

Руководитель управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён направил протест секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву, сообщает агентство.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщил, что российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем во вторник.

В ответ ВВС Республики Корея подняли в небо несколько истребителей, в том числе F-15Ks и F-16Ks, для сопровождения российского самолета.

После отправки сообщений в соответствии с инструкциями по эксплуатации были выпущены сигнальные ракеты и сделаны предупредительные выстрелы.

Аналогичные обвинения в нарушении воздушного пространства Южная Корея выдвинула и против китайского военного самолета.

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи и Японии, сообщил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета. По данным объективного контроля нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км", - сказал он.

Российские военные заявили, что истребители Южной Кореи совершили непрофессиональные маневры над Японским морем вблизи российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности", - заявили в Минобороны РФ во вторник.

По словам российских военных, южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95МС не выходили и после отстрела F-16 тепловых ловушек осуществили маневр, удалившись от российских самолетов.