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25.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Россия опровергла заявления об извинениях перед Южной Кореей

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Источник изображения: Александр Рюмин/ТАСС

Москва не приносила Южной Корее извинений в связи с инцидентом с российскими стратегическими ракетоносцами над нейтральными водами акватории Японского моря, заявил пресс-атташе российского посольства в Республике Корея Дмитрий Банников.

"Мы видели сообщения в СМИ РК, в которых приводятся слова, якобы сказанные исполняющим обязанности военного атташе. Мы обратили внимание на эти сообщения. В этой связи можем от себя сказать, что в них много того, что не соответствует действительности. Российская сторона официальных извинений не приносила", – сказал Банников "Интерфаксу".

Ранее в среду представитель президента Южной Кореи Юн До Хан заявил, что Минобороны России якобы выразило "глубокое сожаление" в связи с инцидентом с российским бомбардировщиком накануне.

Напомним, во вторник Россия и КНР провели первое совместное патрулирование воздушного пространства в небе над Японским морем. При этом Сеул обвинил Россию в нарушении воздушного пространства, с таким же протестом выступила Япония. В Пентагоне заявили о тесном взаимодействии с Южной Кореей и Японией по данной ситуации.

Минобороны ответило на обвинения Южной Кореи, пояснив, что два южнокорейских истребителя F-16 совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности. При этом южнокорейские летчики не выходили на связь с экипажами Ту-95мс и после отстрела F-16 тепловых ловушек удалились.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как бомбардировщики России и Китая перепугали союзников США.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
F-16
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
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