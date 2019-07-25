Не в Ту сторону: что означает провокация над Японским морем

Действия пилотов южнокорейских F-16 в отношении российских летчиков в Москве назвали неадекватными

К провокации южнокорейских военных в небе над Японским морем следует относиться как к недоразумению. Об этом "Известиям" заявили в Госдуме. По словам замглавы комитета по международным делам Алексея Чепы, к инциденту с обвинениями российских летчиков в незаконном пересечении границы "надо подойти с холодной головой и тщательно разобраться в произошедшем". Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал произошедшее воздушным хулиганством. Собеседники "Известий" в Минобороны заявили, что пилоты F-16, совершавшие маневры в опасной близости от российских бомбардировщиков, повели себя "максимально неадекватно". Военному атташе Южной Кореи в РФ уже вручена нота из-за инцидента в небе над Японским морем. Примечательно, что ЧП случилось в районе островов Токто (Такэсима), являющихся предметом территориальных споров между Сеулом и Токио.

Первое совместное патрулирование российских ВКС и ВВС КНР в Азиатско-Тихокеанском регионе прошло на фоне нездорового интереса со стороны Сеула. Южнокорейские истребители несколько раз пересекли курс бомбардировщиков Ту-95МС, а затем отстрелили тепловые ловушки (системы, предназначенные для противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения). После инцидента Республика Корея поспешила обвинить российских пилотов в нарушении государственной границы. Однако ВКС РФ провели объективный анализ, который показал: самолеты шли в строгом соответствии с международными нормами, не заходя в чужое воздушное пространство. В итоге Сеул, а позже и следившие за инцидентом японские военные признали, что нарушения границы не было.

Воздушное недопонимание

Обвинения южнокорейской стороны в адрес российских пилотов прозвучали ранним утром утром во вторник 23 июля. Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея заявил, что в опозновательную зону ПВО Южной Кореии вошли три российских военных самолета и два самолета ВВС Китая. При этом российский самолет якобы дважды нарушил воздушное пространство республики. В южнокорейских СМИ появились сообщения о том, что в воздух были подняты самолеты ВВС страны, которые произвели "предупредительные выстрелы". Глава Управления нацбезопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён выразил протест секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву. Представитель Южной Кореи заявил, что Сеул предпримет "более серьезные меры", если ситуация повторится.

Фото: Global Look Press/Christophe Gateau/dpa

Однако в Минобороны России возразили, что российские Ту-95МС выполняли плановый полет над нейтральными водами. Их маршрут проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима). Воздушного пространства Южной Кореи российские самолеты не пересекали, подчеркнули в ведомстве. Действия пилотов F-16 Fighting Falcon ("Боевой ястреб") в Минобороны назвали непрофессиональными маневрами. Сообщения о предупредительных выстрелах в российском военном ведомстве опровергли — южнокорейские истребители, не выходя на связь, отстрелили тепловые ловушки, после чего удалились. Собеседники "Известий" в Минобороны РФ, комментируя действия пилотов "ястребов", заявили, что они повели себя максимально неадекватно.

Спустя несколько часов официальный отчет выпустило и оборонное ведомство Японии. По данным Токио, в патрулировании кроме российских Ту-95МС приняли участие китайские реактивные бомбардировщики Xian Н-6. Полет проходил под контролем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. На представленных японскими военными схемах отчетливо видно: российские самолеты не пересекали воздушных границ других государств, полет проходил в международном воздушном пространстве.

Сами себе пограничники

Помешать полету российских самолетов южнокорейские военные пытались, ссылаясь на то, что они зашли в некую установленную Сеулом "опознавательную зону ПВО" (Air Defense Identification Zone, ADIZ). "Подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", — отметили в Минобороны РФ.

"Опознавательные зоны ПВО" самостоятельно объявляются государствами, но они не являются воздушным пространством той или иной страны. Их создание не регулируется международным законодательством, пояснил "Известия" военный эксперт Антон Лавров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Зона ADIZ Южной Кореи, где произошел инцидент, пересекается с аналогичными японской и китайской, — рассказал он. — Страны, объявляя зону ADIZ, дают понять, что они будут проявлять особый интерес к воздушным судам, вошедшим туда. Но, согласно существующим законам, это нейтральное воздушное пространство, где самолеты всех стран могут свободно совершать полеты. И ограничить их в этом праве нельзя.

Фактически Сеул выразил протест в связи с нарушением так называемой идентификационной зоны ПВО, а не воздушного пространства страны, отметил в беседе с "Известиями" ведущий научный сотрудник Корейского центра ИДВ РАН Константин Асмолов. Эта зона была создана в 1951 году и распространяется она далеко за пределы воздушного пространства Южной Кореи.

— Сеул периодически предъявляет подобные претензии китайцам и японцам. Южная Корея пытается приравнять идентификационную зону ПВО к своему воздушному пространству. Но формально это вообще не нарушение границ, — подчеркнул эксперт.

Последнее предупреждение

Южнокорейские пилоты совершили очевидное воздушное хулиганство, считает заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

— По негласной договоренности из соображений гуманности последние 30 лет перехваты не проводились, даже если самолеты подходили к границе сопредельного государства, — рассказал он "Известиям". — Истребители в таком случае поднимаются, но только с целью обнаружить и идентифицировать эти воздушные суда. Самолеты приближаются с соблюдением мер предосторожности на допустимое расстояние, чтобы обеспечить безопасность полетов. Если есть возможность, выходят на международный канал связи и на английском языке отдают сигналы, а приблизившись, привлекают внимание, покачивая крыльями. Но если нарушитель идет напролом, совершаются различные маневры, отстреливаются тепловые или сигнальные ракеты. Это — последнее предупреждение. Дальше начинается перехват.

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Между российскими пилотами и летчиками США, а также стран НАТО при перехвате и сопровождении самолетов еще со времен холодной войны сложились неофициальные правила воздушного взаимодействия, рассказали "Известиям" несколько источников в Минобороны.

Маневры по сближению самолетов требуют особого мастерства, и назвать их абсолютно безопасными нельзя — ошибка может стоить человеческих жизней, поэтому стороны стараются действовать максимально осторожно.

Пилоты НАТО знают, что стратегический бомбардировщик Ту-95 — тяжелая машина, которую трудно назвать маневренной, поэтому при встречах с ними их берут на сопровождение, то есть летят рядом. В случае если самолеты приближаются к военно-морской базе или к группировке кораблей, которые находятся в нейтральных водах, пилоты НАТО могут начать "маневр по выдавливанию". Истребители начинают сближаться с бомбардировщиком, пытаясь заставить его изменить курс и уклониться от цели. Начинается игра нервов: пилоты выясняют, кто первым не выдержит и отвернет в сторону. Американские или английские пилоты могут обогнать самолет и "встать" перед ним, показывая, что надо отвернуть в сторону. При этом все стараются держать маневры под контролем, действуя "с запасом" — цена ошибки велика, и пилоты прекрасно это знают. Наши самолеты-перехватчики в подобных ситуациях по отношению к самолетам стран НАТО ведут себя аналогично, отметили источники "Известий" в Минобороны.

Сложности региона

Инцидент над Японским морем вряд ли сможет осложнить отношения между Россией и Южной Кореей, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Сеул — важный экономический и политический партнер для Москвы, и Россия не заинтересована в нагнетании обстановки в регионе. Данный инцидент — скорее недоразумение, к которому надо подойти с холодной головой и тщательно разобраться в произошедшем. Но факт заключается в том, что Россия не нарушала границ Южной Кореи, — заявил "Известиям" депутат.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Ситуацию осложняет тот факт, что инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), являющихся предметом споров между Южной Кореей и Японией. В этот же день Сеул вызвал в МИД страны временного поверенного в делах РФ в Республике Корея Максима Волкова. По сообщению южнокорейского внешнеполитического ведомства, дипломату заявили о "подрыве доверительных отношений", а также потребовали "объяснений и извинений" от Москвы. Ситуацию также прокомментировали в МИД Китая. Пекин напомнил, что зона идентификации воздушного пространства Южной Кореи не считается ее территорией, а значит, все страны имеют право свободно здесь передвигаться. Видимо, из-за этого в МИД Южной Кореи вскоре вызвали и китайского посла.

Оперативно отреагировала на случившееся и Япония. Токио одновременно выразил протест и Москве, и Сеулу из-за инцидента в районе спорных островов.

— Россия принципиально не влезает в двусторонние территориальные споры. Поэтому Москва не поддерживает Японию или Корею. РФ считает острова спорными, и да, они контролируются корейцами, — отметил Константин Асмолов из Корейского центра ИДВ РАН.

Инцидент с российскими стратегическими бомбардировщиками, совершающими плановые полеты в Дальневосточном регионе, — не первый за последнее время. 20 июня японское оборонное ведомство заявило, что российские Ту-95МС пересекли воздушное пространство государства. В Минобороны России эту информацию опровергли, сообщив, что бомбардировщики выполняли плановый полет над Японским, Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями, не нарушая государственные границы.

В июле прошлого года Корея и Япония также поднимали истребители на перехват Ту-95МС, выполнявших полет над Японским и Желтым морями. В Сеуле заявляли, что российские бомбардировщики вторглись "в опознавательную зону ПВО", и призвали Москву не допускать подобного в дальнейшем.

Алексей Козаченко, Богдан Степовой, Дмитрий Лару, Алексей Рамм