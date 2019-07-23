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23.07.2019
ТАСС

Борисов сообщил о намерении Индии закупать российские ракетные двигатели

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: militarynews.ru

Они будут использоваться в национальной космической программе, отметил вице-премьер РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Индия намерена импортировать из России ракетные двигатели в рамках реализации национальной космической программы. Об этом сообщил журналистам в понедельник сопредседатель межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Помимо пилотируемой космонавтики, мы активно сотрудничаем в области навигации, кроме того, открывается еще один очень интересный аспект в области двигателестроения. Индийская сторона выразила желание импортировать из России ракетные двигатели, которые будут использоваться в индийской ракетной программе", - сказал Борисов по итогам встречи с сопредседателем комиссии с индийской стороны, главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"Мы поздравили сегодня наших индийских коллег с успешным запуском [в рамках] лунной программы очередного спутника", - добавил Борисов.

Межпланетная автоматическая станция "Чандраян-2" с луноходом на борту была успешно выведена на орбиту Земли ракетой-носителем GSLV Mk III (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III), сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в Twitter. Старт ракеты со станцией "Чандраян-2" состоялся в понедельник с космодрома, расположенного в космическом центре им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Гражданская авиация

Индия проявляет большой интерес к покупке российских самолетов и вертолетов гражданского назначения, добавил Борисов.

"Индийская сторона проявила большой интерес к линейке нашей авиационной техники, вертолетной и самолетной. А у нас есть намерение активно поучаствовать в реализации программ по освоению речного транспорта в Индии", - сказал вице-премьер РФ.

Он отметил, что на встрече активно обсуждались вопросы сотрудничества в области транспорта. "Практически обсуждался вопрос международного транспортного коридора Север - Юг. Обсуждались все вопросы, в том числе касающиеся и железнодорожного транспорта, авиационных перевозок и другие", - добавил Борисов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
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ISRO
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Борисов Юрий
Проекты
GSLV РН
Луна
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