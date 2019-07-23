Индия направила к Луне беспилотную миссию с луноходом и орбитальной станцией

Индия объявила о запуске к Луне орбитальной станции с луноходом. Шестиколёсный луноход "Прагьян" индийского производства в рамках программы "Чандраяан-2" в итоге должен будет прилуниться на спускаемом аппарате.

Источник изображения: ISRO

Ракета-носитель стартовала несколько минут назад (около 12:00 по Москве). Трансляцию запуска межпланетного корабля осуществляет ISRO (Индийская организация исследований космоса).

Старт ракеты провели с "опозданием" на неделю. Известно, что миссия "Чандраяан-2" должна была стартовать 15 июля, но за несколько минут до запуска старт самой мощность индийской ракеты-носителя GSLV MkIII-M1 был отменён. Были выявлены некоторые неполадки в системе подачи топлива. Теперь заявлено, что все неполадки устранены.

Спускаемый аппарат:

Источник изображения: ISRO

По заявлениям представителей ISRO, космический аппарат достигнет Луны в конце августа. Планируемая продолжительность полёта – 48 суток.

Сообщается, что масса шестиколёсного индийского лунохода составляет около 27 кг. С его помощью будут исследоваться образцы лунного грунта в районе Южного полюса Луны, который к настоящему моменту изучен крайне мало.

Напомним, что несколькими месяцами ранее свою беспилотную миссию к Луне запускал Израиль. Космический аппарат так и не выполнил поставленных перед ним задач.