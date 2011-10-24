Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Индия планирует запустить космический аппарат к Луне в марте 2018 года

24.10.2017 РИА Новости 231 0
0
Понравилась новость?
 0
Луна. Архивное фото
Луна. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт - РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует осуществить запуск космического аппарата "Чандраян-2" к Луне в марте следующего года, сообщает Космический центр имени Викрама Сарабхаи (VSSC).

Как сообщил директор VSSC К. Сиван, "ISRO будет поглощена запусками серии спутников с декабря и далее". Индия не осуществляла запусков с 31 августа, когда ISRO потерпела неудачу во время запуска спутника IRNSS-1H, который должен был заменить спутник IRNSS - 1A в индийской навигационной системы NAVIC. Во второй половине декабря Индия планирует запустить навигационный спутник Cartosat-2 одновременно с 30 наноспутниками, а вскоре после этого осуществить вторую попытку по замене IRNSS - 1A.

"Оба эти запуска будут осуществлены с первой площадки на (космодроме) Шрихарикоте, так как вторая площадка будет занята для запусков трех ракет GSLV, в том числе в рамках миссии Чандраян-2 в марте", - цитирует издание Times Of India Сивана.

ISRO в рамках этой миссии планирует использовать ракету-носитель GSLV Mk-II вместо PSLV, которая использовалась в рамках первой лунной миссии Чандраян в 2008 году, поскольку общая масса груза - орбитальный аппарат, посадочный модуль и луноход - составляет 3250 килограммов.

Проект "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был запущен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на ее поверхность ударный зонд. В рамках миссии "Чандраян-2" ISRO продолжит изучение минералогического и элементарного состава лунной поверхности. Изначально предполагалось, что эта миссия будет осуществляться при участии России, которая будет отвечать за посадочный модуль, но в 2013 году было принято решение, что все составные части будут индийскими.

Тем не менее, миссия все же не обойдется без российского участия. Как сообщилось в феврале, предприятие госкорпорации "Росатом" АО "Всерегиональное объединение "Изотоп" поставило Лаборатории физических исследований (город Ахмедабад, Индия) российские источники на основе радиоактивного кюрия-244, необходимые для изучения поверхности Луны в рамках индийской программы "Чандраян-2". В мире производство уникального изотопа кюрия-244 осуществляется лишь в двух странах - России и США.

Директор VSSC К. Сиван также прокомментировал неудачный запуск спутника IRNSS-1H. По его словам, расследование причин, почему спутник не отделился от теплового обтекателя продолжается. При этом предварительные результаты указывают на "дефект пироэлементов ракеты, связанных с механизмом отделения ступени". По его словам, доклад специальной комиссии будет представлен до начала новых запусков. Он отметил, что после неудачи с IRNSS-1H для каждого запуска будут проводиться "корректирующие меры". Также он добавил, что тепловой обтекатель со спутником IRNSS-1H по-прежнему находится на орбите и "маловероятно, что он упадет в Тихий океан в ближайшее время".
23.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Компании
ISRO
Росатом
Проекты
GSLV РН
Луна
Наноиндустрия

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.10 20:01
  • 58
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 24.10 19:59
  • 11
Морских и воздушных убийц объединили
  • 24.10 19:55
  • 109
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 24.10 19:37
  • 10
У украинцев обнаружили "ген воина"
  • 24.10 19:01
  • 2
Новости морской авиации - США
  • 24.10 18:54
  • 5
Мексиканский Interjet заинтересован в покупке российских самолетов МС-21
  • 24.10 18:52
  • 2
Почему психует Пентагон
  • 24.10 18:44
  • 4
Самим страшно
  • 24.10 17:06
  • 894
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 24.10 15:07
  • 21
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 24.10 14:45
  • 1110
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.10 14:16
  • 1
ВВС США выделили SpaceX деньги на замену РД-180
  • 24.10 13:47
  • 14
Эксперты предложили Пентагону применять ракеты, нарушающие договор о РСМД
  • 24.10 13:43
  • 5571
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.10 12:00
  • 41
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
другие обсуждаемые темы