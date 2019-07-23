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23.07.2019
ТАСС

СМИ: Китай совместно с Россией и ЕС проработает план по созданию станции на Луне

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Китайский луноход миссии Chang'e 4
Китайский луноход миссии Chang'e 4.
Источник изображения: China National Space Administration / Xinhua News / AP

По информации агентства "Синьхуа", в ближайшее время стороны начнут обсуждение конструкторских особенностей будущего объекта

ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Национальное космическое управление Китая (НКУК) договорилось с Россией и Евросоюзом приступить к совместной проработке плана по созданию исследовательской станции на Луне. Об этом заявил в понедельник заместитель главы ведомства У Яньхуа, сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, в ближайшее время стороны обсудят задачи по осуществлению совместной деятельности в этом направлении, а также приступят к согласованию вопросов, касающихся конструкторских особенностей будущего объекта.

Как проинформировали в Центре лунных исследований и космических программ при НКУК, через два-три года специалисты от трех сторон подготовят окончательный вариант документа. Для этого будет сформирован межправительственный координационный комитет.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годах.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Россия
Проекты
Евросоюз
Луна
Марс
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