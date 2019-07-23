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23.07.2019
Газета.ru

"Это вызов": Пентагон не устроила российская доктрина

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: gazeta.ru

Пентагон обнаружил в доктрине России вызов концепции США

В министерстве обороны США заявили, что в военной доктрине России есть "вызовы" сдерживания ядерной угрозы. Так, по мнению замглавы Пентагона Джона Руда, в российской доктрине утверждается, что Россия может применять в отношении США и их партнеров ядерное оружие "без опаски" встретить "адекватный ответ".



Американское оборонное ведомство видит в военной доктрине России вызовы концепции ядерного сдерживания, принятой Вашингтоном. Об этом заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо), передает ТАСС.

Он обвинил Россию в наращивании тактического ядерного оружия. США, по его словам, "не производили новых ядерных вооружений в течение десятилетий", а лишь совершенствовали уже существующие. "Мы модернизируем наши средства ядерного сдерживания, так как эти средства должны быть основополагающими и боеспособными. Мы также изучаем, на каком участке создаются помехи, и брошен вызов этой системе сдерживания", - сказал он.

Руд добавил, что, по мнению американских властей, "такой вызов исходит от российской доктрины".

"[В доктрине] на наш взгляд, выражается уверенность в том, что они [россияне] могут применять против США и их союзников небольшие ядерные вооружения без опаски столкнуться с адекватным ответом", - считает замглавы Пентагона. В частности, таким образом он объяснил необходимость модернизации некоторых американских ядерных вооружений.

Кроме того, он утверждал, что российская сторона нарушает Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы обеспокоены будущим и взаимодействуем с остальными сторонами с целью убедить китайцев и россиян в том, что их подходы не стабилизируют ситуацию и не приведут к желаемой ими системе безопасности. Мы, где возможно, сотрудничаем в поиске решения таких вопросов, как сохранение ДСНВ [Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году] и других договоров в ядерной области. Нам придется делать это вместе", - приводит российское агентство его слова.

Ранее подобное мнение выразил временно исполняющий обязанности главы министерства обороны США Марк Эспер. Он заявил, что Россия активно расширяет и модернизирует свой арсенал, в котором находится порядка 2 тыс. тактических боезарядов, которые могут размещаться на кораблях, подводных лодках, самолетах и использоваться сухопутными войсками или силами ПВО.

При этом он заверил, что США и их союзники по НАТО готовы "эффективно отразить агрессию России". По его словам, США ведут с Россией в настоящее время войну в киберпространстве, в то же время, российская сторона, как утверждает Эспер, якобы похищает технологии Соединенных Штатов, проводя промышленный шпионаж.

Кроме того, претендент на пост главы оборонного ведомства считает, что Россия является "стратегическим противником" США: он уверен, что противостояние уже идет в арктической зоне, Африке и Латинской Америке.

Эспер обратил внимание, что у Вашингтона и партнеров страны есть достаточно средств, чтобы противостоять "российской агрессии". В частности, поддержание боеспособности ядерных и обычных сил является, по его мнению, самым эффективным способом сдерживания.

"Координация наших действий с союзниками в Европе и сама расстановка сил позволят эффективно отразить агрессию России", - сказал врио министра обороны США.

С 17 по 18 июля в Женеве прошли российско-американские переговоры по стратегической стабильности, во время которых, в частности, поднимался вопрос о влиянии новых технологий на международную безопасность, передает РИА "Новости".

"Удалось рассмотреть практически всю повестку дня контроля над вооружением", - рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Так, российская сторона рассказала американской делегации, которую возглавил первый замгоссекретаря Джон Салливан, о военной доктрине России.

"Мы обсудили влияние новых технологий, таких как гиперзвук, на международную безопасность, информационные технологии", - добавил Рябков, подчеркнув, что "контроль над вооружениями остается основным". При этом, по его словам, американские власти "не отказываются от контроля под вооружениями, в том числе из-за собственной безопасности".

"Реалистичный, трезвый, углубленный и профессиональный разговор как старт того, что я хотел бы, со временем, назвать определенным процессом", - отметил замминистра по итогам консультаций с американскими делегатами.


Ангелина Мильченко

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1 комментарий
№1
23.07.2019 12:53
Для них само существование России - вызов!
+3
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