Бюджеты в эпоху пандемии

На что просят миллиарды военные ведомства США и России

Белый дом направил в Конгресс проект военного бюджета на 2021 год. Из документа следует, что американское военное ведомство сосредоточит особое внимание на выполнении указанных в «Стратегии национальной обороны» (NDS) приоритетных задач. Планируется вложить значительные финансовые средства в обновление ядерной триады и дальнейшее развитие национальной противоракетной обороны.

Российская стратегическая оборона строится во многом в зависимости от намерений Пентагона и его союзников по НАТО. В планах Минобороны РФ, к примеру, довести долю современного вооружения к концу текущего года до 70%.

Эксперты считают, что пандемия коронавируса и необходимость восстановления потерь в экономике после ее окончания заставят правительства внести коррективы в планы военного строительства.

Давайте посмотрим, чем, вполне вероятно, придется пожертвовать оборонным бюджетам после атаки COVID-19.

ЯДЕРНАЯ ТРИАДА И ПРО

Финансовый запрос Пентагона вырос незначительно, на 2020 год было востребовано 704,6 млрд долл., на следующий 2021 год аппетиты военных остановились на уровне в 705,4 млрд долл. Увеличение не превысило и одного миллиарда. По основным направлениям финансовые запросы распределены следующим образом. На модернизацию ядерной триады отводится 28,9 млрд. Из них 7 млрд долл. потратят на обновление программного обеспечения, развитие системы управления, контроля и связи. На НИОКР и строительство нового стратегического бомбардировщика В-21 потратят 2,8 долл.; на доводку и производство вооружения атомной субмарины – ракетоносца класса Columbia выделят 4,7 млрд долл. На НИОКР и производство новой ядерной крылатой ракеты воздушного базирования большой дальности LRSO (Long Range Standoff) потратят 474 млн долл. Разработка новой системы ядерного сдерживания Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) обойдется американскому бюджету в 1,5 млрд долл.

Одним из приоритетов Стратегии национальной обороны США является глобальная программа противоракетной обороны (ПРО). На ее развитие в 2021 году потратят 2,3 млрд долл. Корабельные комплексы ПРО SM-3 IIA и IB обойдутся бюджету в 619 млн долл. Развитие и поддержание системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) AEGIS оценили в 1,1 млрд долл. На комплексы ПРО THAAD и Patriot потратят соответственно 916 млн и 780 млн долл.

Россия планирует продолжение подготовки инфраструктуры ракетных войск стратегического назначения (РВСН) для размещения комплексов МБР «Ярс», «Сармат», «Авангард». Активно ведутся работы по интеграции системы связи РВСН в единое информационное пространство Вооруженных сил Российской Федерации. На грядущий период запланированы работы, связанные с дальнейшим развитием и применением инфокоммуникационных технологий для существующих и перспективных систем связи, контроля и управления. Продолжится перевооружение войсковых частей РВСН на комплексы «Авангард», «Ярс». ВМФ РФ получит новые стратегические субмарины класса «Борей-А». Возможно, сроки постановки межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на боевое дежурство будут несколько скорректированы из-за сложившихся обстоятельств.

Россия продолжит развитие системы ПВО/ПРО страны. На 2021–2027 годы запланирована передача Воздушно-космическим силам РФ 12 дивизионных комплектов новейших зенитных ракетных систем С-350. Продолжится поставка в войска ЗРС С-400 «Триумф». Так, в текущем году только Центральный военный округ ожидает поступления двух полковых комплектов данной системы.

МОРСКОЙ И ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ

Пентагон запросил на содержание и развитие своих ВМС в 2021 году 32,3 млрд долл. Из них на закупку подводного ракетоносца класса Columbia выделят 4,4 млрд долл., а на производство субмарины класса Virginia – 4,7 млрд долл., для содержания и доработки авианосца класса Ford затребовано 3 млрд долл., на два эсминца класса Arleigh Burke потратят 3,5 млрд долл.

В планы Пентагона внесены закупки противокорабельных крылатых ракет (КР) AGM-158C LRASM для ВМС на сумму 244 млн долл. Данные крылатые ракеты получили новейшую электронику, позволяющую им действовать автономно, обманывать комплексы ПРО вероятного противника, а при запуске нескольких КР у них есть возможность обмениваться информацией. Эти КР исполнены с тем расчетом, чтобы их заметность для радаров была минимальна, оснащены датчиками, позволяющими осуществлять самостоятельное наведение на цель в заданном районе. При групповом запуске ракеты образуют информационную сеть и способны без команд со стороны распределять цели. Их боевая часть весит 454 кг, а предельная дальность полета составляет 930 км. Скорость у этих ракет дозвуковая, но высокая маневренность позволяет им проникать в зоны ПРО вероятного противника. Они могут запускаться не только из корабельных пусковых установок (ПУ) Мк-41, но и с борта дальних и стратегических бомбардировщиков или с истребителей палубной авиации. На приобретение другой модификации высокоточных крылатых ракет AGM-158 JASSM, разработанных для ВВС, потратят 577 млн долл.

Американские военные еще два года назад говорили, что готовы вовсе отказаться от крылатых ракет (КР) Tomahawk морского базирования, теперь же речь идет о наличии КР данного типа, но уже сухопутного базирования в распоряжении Армии и Корпуса морской пехоты. ВМС США также продолжат закупки этих систем. Более того, предусмотрены НИОКР, цель которых – на базе КР Tomahawk создать противокорабельную ракету RGM/UGM-109E TLAM-E (Tomahawk Block IV) Maritime Strike Tomahawk (MST). Поступают данные о том, что будет значительно модернизирована их система наведения, которая будет сочетать радио-, тепловые и оптические датчики с возможностью управления с любых платформ. Дальность поражения целей этими ракетами составит 1670 км. Окончание реализации этого проекта запланировано на 2023 год, впрочем, при нынешних обстоятельствах здесь возможны временные корректировки. В дальнейшем предусматривается модернизация Tomahawk MST Block IV до уровня Block Vа.

В самые короткие сроки после выхода Вашингтона из ДРСМД американские военные приступили к проведению тестовых запусков КР Tomahawk из пусковых установок, размещенных на суше. Первое такое испытание состоялось под эгидой ВМС США и Управления стратегических изысканий (Strategic Capabilities Office) 18 августа 2019 года. Ракета была запущена из ПУ, размещенной на острове Сан-Николас (находится в Тихом океане, близ берегов Калифорнии) и, пролетев более 500 км, поразила намеченную цель. Напомним основные тактико-технические характеристики этого типа боеприпаса. Стартовый вес крылатой ракеты BGM-109 Tomahawk около 1500 кг, максимальная дальность действия 2500 км, вес боевой части в неядерном варианте – около 450 кг, вес ядерной боевой части – около 150 кг, ее скорость полета достигает 880 км/ч, максимальное отклонение от заданной цели 5–80 м. Сразу же хочется отметить тихоходность этого типа ракеты. Ее подлетное время к целям, расположенным на максимальной дальности от огневых позиции, составит около трех часов. В этом плане она явно проигрывает гиперзвуковому оружию, которым сейчас активно оснащаются Вооруженные силы России и Китая.

С данным типом американской КР обычно сравнивают российскую крылатую ракету «Калибр», которая имеет примерно похожие характеристики. Минобороны РФ утверждает, что российский боеприпас по многим параметрам превосходит американский аналог. Так, стартовый вес «Калибра» достигает 1770 кг, его максимальная скорость полета приближается к 900 км/ч, вес боевой части – около 450 кг, предельная дальность действия – около 2500 км, отклонение от заданной цели от 1 до 20 м. Эта КР поразит намеченный объект на расстоянии 2000 км примерно через 2,22 часа после старта.

Только для сравнения рассмотрим время подлета к цели, находящейся на расстоянии 2000 км от точки пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» (ее скорость составляет 10–12 М). Простое вычисление показывает, что цель будет поражена менее чем через 10 минут. К тому же высокоскоростным ракетам проще преодолевать системы ПРО противника, чем «тихоходным».

Примечательно, что сильнейшие в мире ВМС США не имеют на вооружении сверхзвуковых противокорабельных ракет – ни баллистических, ни крылатых. К примеру, российская противокорабельная ракета 3М55 «Оникс», имеющая дальность поражения до 600 км, развивает скорость 2М при низком полете и до 2,6М на высоте. Гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» развивала на испытаниях скорость до 8М. Дальность поражения у этой ракеты примерно 500 км. Эксперты, кстати, указывают, что американская ПКР AGM-158C LRASM летит как минимум в полтора раза дальше российских «Оникса» и «Циркона», что позволит американцам в совокупности с их глобальной системой разведки и наблюдения обстреливать корабли ВМФ РФ на расстоянии, не позволяющем провести ответный ракетный удар. Кстати, береговые ракетные комплексы РФ также не перекрывают возможностей AGM-158C LRASM.

Зарезервированы 11,4 млрд долл. на развитие истребителей 5-го поколения и 3,7 млрд на модернизацию истребителей 4-го поколения.

Странно, но в планах бюджета Пентагона не указаны расходы на работы по ракете AIM-260. Скорее всего они будут осуществляться за счет других министерств.

На 2021 год предусмотрено инвестировать в ACEs рекордные 106,6 млрд долл. Из этой части бюджета на разработки в области гиперзвукового оружия планируется потратить 3,2 млрд долл. На развитие Космических сил Пентагон затребовал 18 млрд долл. Похоже, эти деньги в основном пойдут на строительство войск как таковых и создание инфраструктуры, поскольку в представленном на сайте американского военного ведомства документе нет никаких данных о развитии того или иного типа вооружений, применимых в космосе или способных наносить удары по поверхности Земли с орбиты.

ТОЧНОСТЬ, СУХОПУТНЫЕ РАКЕТЫ

Проигрывая гонку в гиперзвуковом оружии, Пентагон делает ставку на точность поражения. К 2023 году планируется завершить основной этап внедрения высокоточных боеприпасов с дальностью поражения более 500 км (Precision strike missile – PrSM). В перспективе ракеты этого типа должны запускаться с различных платформ, их разработка ведется в интересах Армии, ВВС, ВМС и КМП. Малая мощность боевой части компенсируется точностью попадания в цель. Эксперты считают, что данный тип боеприпасов может оказаться эффективнее, чем даже ядерное оружие.

США форсируют научно-исследовательские и конструкторские работы, направленные на развитие новых технологий в области вооружений (Advanced Capabilities Enablers – ACEs).

Также активно внедряются технологии, позволяющие создавать высокоточное оружие для всех доменов военных действий (ДВД). Конечно же, стоит определиться с самим термином ДВД. Он не соответствует привычному нам термину «театр военных действий» (ТВД) и носит чисто философское, а не прикладное значение. Доменами военных действий являются суша, море (водные и подводные просторы), воздух, космос и космические тела, киберпространство. Кстати, если уж последовательно идти в духе времени, было бы корректно отнести к ДВД и сознание человека. Напомним, что информационная война уже давно приобрела свое самостоятельное значение.

Эксперты отмечают, что в создании ракетных комплексов для сухопутных войск Россия и США движутся, можно сказать, в параллельных направлениях. Москва долгое время не уделяла должного внимания развитию высокоточного оружия для применения в общевойсковом бою на суше. Америка, в свою очередь, несколько легкомысленно отказалась от систем залпового огня, посчитав их использование излишне затратным. Точнее, американцы пошли на создание так называемой управляемой реактивной системы залпового огня (РСЗО) – Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) для ведения огня не по площадям, а по группе целей, когда каждая ракета направлена на одну из них. Дальность стрельбы такой системы достигает 70 км.

Впрочем, американские РСЗО способны решать и другие задачи, например постановка минных полей и обстрел площадных целей кассетными боеприпасами. На 2021 год для нужд Армии и КМП закупят системы GMLRS и боеприпасы к ним на сумму 1,2 млрд.

Россия помимо эксплуатации и модернизации РСЗО трех основных типов БМ-21«Град», 9К57 «Ураган», 9К52/54 «Торнадо» развивает оперативно-тактические ракетные комплексы 9К720 «Искандер». Последняя модификация этой системы вооружена как баллистической, так и крылатой ракетой 9М729. Кстати, именно эту ракету США потребовали уничтожить в ультимативной форме и после отказа Москвы вышли из ДРСМД.

Эксперты отмечают, что российские разработчики и производители вооружений испытывают острую нехватку финансирования, по этой причине реализация многих проектов значительно задерживается. Высказываются опасения, что необходимость направить значительные денежные потоки на поддержку экономики страны по окончании карантинных мероприятий может стать причиной экономии государства на оборонно-промышленном секторе и Вооруженных силах. Тем более что медики говорят о возможности возникновения нескольких волн пандемии. Пока заявлено, что правительство направит до 1,4 трлн руб. (1,3% от ВВП) на помощь промышленности. Эксперты подчеркивают, что этой суммы будет явно недостаточно. Кстати, и планам Дональда Трампа заставить раскошелиться союзников на военные нужды в размере 2% от ВВП, судя по всему, не суждено сбыться. Правительства западных стран намерены направить значительные средства на поддержание собственных экономик и в сложившихся условиях им придется не наращивать, а сокращать военные расходы.

Александр Шарковский

Обозреватель

Александр Борисович Шарковский – военный аналитик.