NASA проведет испытательный полет ракеты SLS с кораблем Orion вокруг Луны
Сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System) НАСА.
Источник изображения: NASA
ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США проведет испытательный полет тяжелой ракеты Space Launch System (SLS, Эс-эл-эс) с новым кораблем Orion ("Орион") вокруг Луны в рамках программы Artemis ("Артемида"). Об этом говорится в распространенном заявлении управления.
"Artemis 1 запустит вокруг Луны корабль НАСА Orion и ракету SLS, чтобы провести испытания системы", - отмечается в документе. В НАСА не уточнили сроки испытательного полета.
В субботу вице-президент США Майкл Пенс заявил, что новый пилотируемый корабль Orion ("Орион"), который планируется задействовать в реализации программы, "завершен и готов начать подготовку к первому историческому полету".
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