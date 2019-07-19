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19.07.2019
ИноСМИ

Sohu (Китай): украино-американские военные учения – сплошной цирк, украинский линкор похож на рыбацкую лодку, Россию им не запугать

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Международные учения Sea Breeze - 2019 в Одессе
Международные учения Sea Breeze - 2019 в Одессе.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Недавно Украина и США провели совместные военные учения в акватории Черного моря. Эксперты считают, что таким образом Зеленский захотел показать Путину твердость своей позиции. Однако в глаза бросается вооружение, которое продемонстрировала в ходе маневров Украина: компанию американскому эсминцу с системой "Иджис" составила украинская "рыбацкая лодка", пишет "Соху".

Недавно президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал совместные украинско-американские военные учения на юге страны, и выступил с речью, в которой поблагодарил союзников за поддержку. Некоторые западные эксперты считают, что таким образом Зеленский хотел продемонстрировать Путину твердость своей позиции. Однако в ходе учений украинские ВМС показали себя не с лучшей стороны. Вместе с американским эсминцем весом в 8 тысяч тонн и оснащенным системой "Иджис" в маневрах принял участие украинский бронированный артиллерийский катер, который весит всего 50 тонн.

Украина выдвинула "рыбацкую лодку" от безысходности, ведь бронированный артиллерийский катер проекта 58155 весом в 50 тонн - это первый надводный корабль, созданный страной самостоятельно со времен холодной войны. США говорили, что хотят подарить Украине несколько 4000-тонных фрегатов типа "Оливер Хазард Перри", но так и не выполнили свое обещание. Поэтому вне зависимости от желания Украины, ей приходится охранять свою приморскую зону при помощи "рыболовного артиллерийского катера".

Несмотря на то, что президент Украины говорил о переходе к мирным методам для разрешения разногласий с Россией, после начала совместных учений Украины и США вероятность упомянутого Зеленским до этого прекращения огня и проведения мирных переговоров снизилась еще больше. Америка совершенно не хочет, чтобы конфликтующие стороны достигли мира, поэтому цель данных учений - гарантировать приверженность Украины Западу.

Россию, естественно, задело, что американские корабли так свободно вошли в акваторию Черного моря. Военное ведомство призвало к крайней бдительности и многие фрегаты в срочном порядке покинули свои порты для контроля за действиями американских военных кораблей, а береговые противокорабельные ракеты были приготовлены для ответа на любую "неожиданность", которая могла бы произойти в ходе учений. Если Украина пойдет на компромисс с США и позволит им строить военные базы и порты на своей территории, тогда восстановить отношения с Россией будет невозможно, так как в военном плане она предпримет максимальные меры предосторожности.

Несмотря на то, что Зеленский не хочет сохранять враждебные отношения с Россией, именно такое их текущее состояние лучше всего соответствует интересам Соединенных Штатов. Если между Россией и Украиной действительно воцарится мир, Америка больше не сможет мешать планам России. Белый дом будет всеми силами подогревать противостояние между двумя странами, а при необходимости он даже может предоставить военную помощь, осложняя тем сам жизнь России.

Принимая участие в совместных военных учениях с самой влиятельной страной, Зеленскому важно любыми способами сохранить репутацию, доказать, что это событие имеет для него особое значение. Данные учения могут вызвать у России недовольство, усложнить процесс мирных переговоров с Украиной. Зеленский хочет навредить другим, но портит жизнь только себе, а слова западных экспертов, расхваливающих Украину за "демонстрацию собственной мощи перед Россией за счет этих учений", звучат неубедительно. 50-тонного артиллерийского катера недостаточно, чтобы напугать "воинственный народ".

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Иджис
Персоны
Путин Владимир
Проекты
58150 Гюрза
Oliver Hazard Perry
Военные учения
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