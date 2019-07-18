Ars Technica (США): с космическим кораблем "Федерация", разработанным в России, не все гладко

В течение последнего десятилетия российские специалисты проектировали и разрабатывали новый корабль под названием "Федерация". Тем не менее, российские источники сообщают о проблеме с системой аварийного оставления ракеты-носителя на старте. Автор журнала "Арс Техника" рассказывает о том, как разрабатывалась новая космическая капсула.

"У корабля „Федерация" есть колоссальная проблема в случае нештатной ситуации"

Прошло более полувека с тех пор, как в России последний раз был спроектирован космический аппарат для отправки людей на орбиту - почтенная капсула "Союз", которая до сих пор доставляет на орбиту и российских космонавтов, и американских астронавтов. Однако в течение последнего десятилетия в рамках российской космической программы специалисты проектировали и разрабатывали новый корабль под названием "Федерация".

Как и в случае с космическим кораблем НАСА "Орион" (Orion), разработка капсулы "Федерация" тянется более десяти лет из-за задержек и перерасхода средств. Но когда она отправится в испытательный полет на борту ракеты-носителя "Союз-5" - возможно, это случится уже в 2022 году - "Федерация" станет одним из немногих пилотируемых аппаратов, предназначенных для полета за пределы низкой околоземной орбиты.

Тем не менее, российские источники сообщают о проблеме с системой аварийного покидания ракеты-носителя на старте. "Федерация" вылетит с нового космодрома "Восточный" на Дальнем Востоке России, расположенного в 600 километрах от Тихого океана. При определенных обстоятельствах, если система прерывания запуска "Федерации" начнет отделять капсулу от ракеты во время чрезвычайной ситуации, "Федерация" может обрушиться в экваториальные воды Тихого океана."После запуска с космодрома "Восточный" у корабля "Федерация" есть колоссальная проблема в случае нештатной ситуации", - сказал Игорь Верховский, начальник отдела развития бизнеса по пилотируемым программам на низкой околоземной орбите РКК "Энергия", генерального подрядчика российской космической программы.

"Мы попадаем в акваторию Тихого океана, где у нас нет никаких высокоскоростных судов, принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту, до места прибытия аварийно-спасательных сил туда, где была совершена аварийная посадка экипажа, мы потеряем несколько суток - мы можем потерять экипаж".

Аппарат для полета на Луну?

Остается неясным, как далеко продвинулась Россия в строительстве корабля "Федерация" и его критических систем поддержки продолжительного космического полета в околоземном пространстве. Российские новостные источники ранее сообщали, что строительство бака высокого давления, обеспечивающего прочность конструкции корабля, началось только в мае. В то время как российские официальные лица называют 2022 год в качестве даты запуска, это было бы невозможно, если бы работы над первым баком высокого давления действительно начались всего несколько месяцев назад.

Ранее в этом году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приказал провести кадровую перестановку в руководстве РКК "Энергия", особенно в отделах, связанных с проектированием космического корабля "Федерация" - возможно, как раз из-за задержек и трудностей, ведь программа впервые была запущена более десяти лет назад.

Наконец, Россия намеревается использовать космический корабль "Федерация" для полетов с экипажем на лунную орбиту. НАСА также намерено использовать свой космический корабль "Орион" в этих целях. Однако существуют серьезные вопросы относительно того, оправданы ли устремления России в одиночку отправить людей в открытый космос и на Луну.

Эрик Бергер - профессиональный метеоролог из Хьюстона, ведущий редактор журнала "Арс техника" (Ars Technica) по вопросам космоса, пишет обо всем - от астрономии и частных полетов в космос до НАСА.

Эрик Бергер (Eric Berger)