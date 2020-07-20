Своя «Федерация» обойдется НАСА в 12 бюджетов «Роскосмоса»

Начиная с августа 2006 года НАСА на создание лунно-марсианского обитаемого космического корабля Orion, аналогом которого, как уверяют в «Роскосмосе», является «Федерация» («Орел»), потратило 16,7 миллиарда долларов, говорится в отчете генерального инспектора космического агентства Пола Мартина.

Общие расходы на Orion, включая изготовление серийных космических кораблей, до конца 2030 года, как подсчитал инспектор, составят 29,5 миллиарда долларов, то есть обойдутся почти в 12 бюджетов «Роскосмоса» на 2020 год (в открытой части, то есть без учета оборонного заказа).

Согласно документу, большая часть данных средств досталась крупнейшей в мире военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, занимающейся разработкой и производством Orion. Финансирование не включало работы по сервисному модулю космического корабля, созданием которого занимается Европейское космическое агентство (ЕКА).

Мартин уверяет, что программа по созданию Orion сталкивается с перерасходом средств, выплатой излишних бонусов и недостаточным планированием. В документе инспектор отмечает, что некоторые расходы, относящиеся к лунно-марсианскому кораблю, не были учтены в непосредственно относящихся к нему финансовых бумагах и были записаны на другие программы. В НАСА, комментируя отчет специалиста, соглашаются лишь с той частью финансовой оценки, которая не связана с отмененной программой Constellation, в рамках которой было начато создание лунно-марсианского корабля.

В июле НАСА сообщило о готовности космического корабля для первой миссии в рамках программы Artemis, планируемой на 2021 год, в ходе которой Orion, запускаемый сверхтяжелой ракетой Space Launch System (SLS), должен в беспилотном режиме облететь Луну.

Первый испытательный пуск Orion (без астронавтов на тяжелой ракете Delta IV Heavy) состоялся в декабре 2014 года, когда космический корабль удалился от Земли на расстояние 5,8 тысячи километров и пересек радиационный пояс (пояс Ван Аллена) планеты.

Многоразовый космический корабль Orion, предназначенный для пилотируемых миссий в дальний космос (к Луне и Марсу), создается американской компанией Lockheed Martin. Общая масса Orion превышает 20 тонн, высота грузового модуля конусообразной формы — более трех метров, диаметр основания — около пяти метров. Orion способен брать на борт до шести астронавтов.

В отличие от Orion, готового к серийному производству, российский лунный космический корабль «Федерация», создаваемый более десяти лет Ракетно-космической корпорацией «Энергия», ввиду своей неготовности до сих пор ни разу не летал, поскольку не существует в собранном виде. Изначально запуск «Федерации» планировалось проводить на ракете «Союз-5», однако после того как Дмитрий Рогозин занял должность гендиректора «Роскосмоса», им было принято решение о запуске космического корабля на более дорогой «Ангаре-А5», переименовании его в «Орла» и увольнении «нерадивых товарищей», работающих над ним. Первый испытательный пуск (околоземной версии) данного космического корабля должен состояться в 2023 году с космодрома Восточный.