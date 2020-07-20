Войти
Lenta.ru

Своя «Федерация» обойдется НАСА в 12 бюджетов «Роскосмоса»

166
0
0
Источник изображения: © AP Photo/Damian Dovarganes

Начиная с августа 2006 года НАСА на создание лунно-марсианского обитаемого космического корабля Orion, аналогом которого, как уверяют в «Роскосмосе», является «Федерация» («Орел»), потратило 16,7 миллиарда долларов, говорится в отчете генерального инспектора космического агентства Пола Мартина.

Общие расходы на Orion, включая изготовление серийных космических кораблей, до конца 2030 года, как подсчитал инспектор, составят 29,5 миллиарда долларов, то есть обойдутся почти в 12 бюджетов «Роскосмоса» на 2020 год (в открытой части, то есть без учета оборонного заказа).

Согласно документу, большая часть данных средств досталась крупнейшей в мире военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, занимающейся разработкой и производством Orion. Финансирование не включало работы по сервисному модулю космического корабля, созданием которого занимается Европейское космическое агентство (ЕКА).

Мартин уверяет, что программа по созданию Orion сталкивается с перерасходом средств, выплатой излишних бонусов и недостаточным планированием. В документе инспектор отмечает, что некоторые расходы, относящиеся к лунно-марсианскому кораблю, не были учтены в непосредственно относящихся к нему финансовых бумагах и были записаны на другие программы. В НАСА, комментируя отчет специалиста, соглашаются лишь с той частью финансовой оценки, которая не связана с отмененной программой Constellation, в рамках которой было начато создание лунно-марсианского корабля.

В июле НАСА сообщило о готовности космического корабля для первой миссии в рамках программы Artemis, планируемой на 2021 год, в ходе которой Orion, запускаемый сверхтяжелой ракетой Space Launch System (SLS), должен в беспилотном режиме облететь Луну.

Первый испытательный пуск Orion (без астронавтов на тяжелой ракете Delta IV Heavy) состоялся в декабре 2014 года, когда космический корабль удалился от Земли на расстояние 5,8 тысячи километров и пересек радиационный пояс (пояс Ван Аллена) планеты.

Многоразовый космический корабль Orion, предназначенный для пилотируемых миссий в дальний космос (к Луне и Марсу), создается американской компанией Lockheed Martin. Общая масса Orion превышает 20 тонн, высота грузового модуля конусообразной формы — более трех метров, диаметр основания — около пяти метров. Orion способен брать на борт до шести астронавтов.

В отличие от Orion, готового к серийному производству, российский лунный космический корабль «Федерация», создаваемый более десяти лет Ракетно-космической корпорацией «Энергия», ввиду своей неготовности до сих пор ни разу не летал, поскольку не существует в собранном виде. Изначально запуск «Федерации» планировалось проводить на ракете «Союз-5», однако после того как Дмитрий Рогозин занял должность гендиректора «Роскосмоса», им было принято решение о запуске космического корабля на более дорогой «Ангаре-А5», переименовании его в «Орла» и увольнении «нерадивых товарищей», работающих над ним. Первый испытательный пуск (околоземной версии) данного космического корабля должен состояться в 2023 году с космодрома Восточный.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Delta IV
Orion КК
Компании
ESA (ЕКА)
Lockheed-Martin
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Constellation
SLS
Восточный Космодром
Луна
Союз-5 РН
Федерация КК
ЯО
Похожие новости
25.05.2020
Советское наследие Америки
29.07.2019
Хозяева возвращаются
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:59
  • 6
Первый серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Олег" спустили на воду
  • 20.07 04:28
  • 39
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 20.07 03:30
  • 1
В России создали вертолетный беспилотник "Грач"
  • 20.07 02:31
  • 1
Объявленная Россией внезапная проверка войск нарушает ее обязательства по прозрачности, заявляют в НАТО
  • 20.07 02:16
  • 2
Состояние работ по утилизации атомных подводных лодок в России
  • 20.07 01:31
  • 29
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 20.07 00:17
  • 6
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"
  • 19.07 23:57
  • 12
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 19.07 23:39
  • 3
Захарова объяснила, как США используют новый статус Украины при НАТО
  • 19.07 23:29
  • 2
Президент Эстонии: «Понимаю, почему Швеция так поступила» (Die Welt, Германия)
  • 19.07 23:26
  • 11
Программа NGSW: армии США предлагают новый патрон 6,8 мм с полимерной гильзой
  • 19.07 20:19
  • 3
На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик
  • 19.07 16:21
  • 1
США после «Золотой Орды» испытали «Серого волка»
  • 19.07 15:44
  • 1
Страны ОДКБ договариваются о принципах противодействия «гибридным угрозам»
  • 19.07 15:25
  • 42
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин