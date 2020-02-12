В Роскосмосе сравнили свой бюджет и NASA

В госкорпорации отметили, что их бюджет незначительно больше 12%-го повышения бюджета американского управления по исследованию космического пространства

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Весь бюджет Роскосмоса на гражданские программы в 2020 году незначительно больше 12%-го повышения бюджета NASA, запланированного на 2021 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Бюджет госкорпорации "Роскосмос" в открытой части (без учета оборонного заказа - прим. ТАСС) на 2020 год составляет 176 млрд рублей. Эта сумма незначительно больше 12%, которые планируется добавить к бюджету американского космического агентства в 2021 году", - сказали в пресс-службе.

По данным опубликованного проекта федерального бюджета США, американская администрация запрашивает у Конгресса $25,2 млрд на деятельность NASA в 2021 финансовом году. Таким образом, отмечается в документе, объем бюджета агентства увеличится по сравнению с нынешним финансовым годом (заканчивается в США 30 сентября) на 12%.

Действующий бюджет NASA с учетом прибавки в $1,6 млрд, внесенной администрацией Соединенных Штатов в мае 2019 года, составляет около $22,6 млрд. Таким образом, в 2021 году финансирование американского космического агентства увеличится примерно на $2,6 млрд или на 166 млрд рублей.

Предприятия Роскосмоса (в частности Московский институт теплотехники и Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева) помимо продукции гражданского назначения выполняют различные заказы в интересах Вооруженных сил РФ. При этом NASA работает только по гражданской тематике.