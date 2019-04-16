"Федерации" придумали "мужское имя"

Создаваемые космические корабли "Федерация" могут переименовать в честь первых российских кораблей, сообщили РИА Новости в "Роскосмосе".

"В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, "Орел", "Флаг" или "Аист"", — сказали в госкорпорации.

Там отметили, что подобное решение не является окончательным.

В апреле стало известно, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уволил сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия", работавших над "Федерацией".

В марте того же года топ-менеджер заявил, что перспективный многоразовый пилотируемый космический корабль "Федерация" получит "мужское имя".

В ноябре 2018 года сообщалось, что создаваемую в России ракету среднего класса "Союз-5" планируют назвать в честь реки Иртыш. Инициатива называть перспективные российские ракеты и разгонные блоки в честь рек принадлежит Рогозину.

Разработка "Федерации" началась в 2009 году. Космический корабль в околоземной версии должен вмещать шесть человек, в окололунной — четыре. В грузовом варианте "Федерация" способна доставлять на околоземную орбиту до двух тонн груза, а возвращать — до полутонны. Первый испытательный полет (в беспилотном режиме) космического корабля запланирован на 2022 год.