Военные летчики провели в Петербурге тренировку воздушной части парада в честь дня ВМФ

В подготовке приняли участие более 40 самолетов и вертолетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Тренировка воздушной части Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"Сегодня в воздушном пространстве Санкт-Петербурга в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду состоялась тренировка пролета парадного строя морской авиации. Пролет парадной группы авиации над центральной частью Санкт-Петербурга в районе Сенатской площади был осуществлен в едином строю, составом тактических групп по классам воздушных судов в соответствии с решаемыми задачами", - говорится в сообщении.

В тренировке приняло участие более 40 самолетов и вертолетов от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил РФ, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов: самолеты Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолет-топливозаправщик Ил-78, Бе-200, Ту-142, Ил-38, а также вертолеты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29.

Экипажи боевых самолетов и вертолетов осуществили вылет с четырех оперативных аэродромов Западного военного округа, дислоцированных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской областей и Республики Карелия.

Ранее пресс-служба округа сообщила, что горожане смогут стать свидетелями четырех тренировок воздушной части парада ко дню ВМФ.