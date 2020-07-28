Военно-морские парады в честь Дня ВМФ прошли в семи главных базах на территории России

Корабли во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде.

ЦАМТО, 27 июля. В семи главных базах Военно-морского флота России 26 июля состоялись парады в честь Дня ВМФ.

Как отмечает "РИА Новости", в этом году для праздничных мероприятий привлекли рекордное количество кораблей и судов – 250, что на 100 ед. больше, чем в прошлом году. В праздничных мероприятиях приняли участие около 15 тыс. военнослужащих, было задействовано около 80 самолетов и вертолетов, а также свыше 100 ед. наземной техники.

Верховный Главнокомандующий президент России Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

В Главном военно-морского парада в Санкт-Петербурге было задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки и другие. Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавил воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века "Полтава".

Воздушная часть парада в Санкт-Петербурге была представлена 41 ед. авиационной техники, в том числе истребителями Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовыми бомбардировщиками Су-24, штурмовиками Су-25, противолодочными самолетами Ту-142, Ил-38, самолетами-амфибиями Бе-200 и Бе-12, самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, топливозаправщиком Ил-78, который сымитировал заправку в воздухе пары истребителей Су-30СМ, а также вертолетами Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

В столице Северного флота – городе Североморске – было задействовано 28 кораблей и судов обеспечения, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", атомные подводные лодки "Князь Владимир" и "Новомосковск", большой противолодочный корабль "Североморск", ракетный крейсер "Маршал Устинов", а также 25 ед. наземной техники, два вертолета и более 3 тыс. военнослужащих.

В Севастополе были представлены фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", гвардейский ракетный крейсер "Москва", сторожевые корабли "Пытливый" и "Ладный", большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Азов" и "Ямал", малый ракетный корабль "Ингушетия", подводная лодка "Колпино", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", парусное судно "Херсонес". Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 14 вспомогательных судов, около 30 летательных аппаратов и более 50 ед. техники армейского корпуса ЧФ.

В военно-морском празднике в Каспийске приняли участие более 1,8 тыс. военнослужащих, было задействовано 13 воздушных судов, 6 ед. наземной техники, а также 44 корабля, в частности, ракетные крейсеры "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные корабли "Углич" и "Град Свияжск", малые артиллерийские корабли "Махачкала", "Волгодонск" и "Астрахань".

В Балтийске в парадном строю выстроились эсминец "Настойчивый", сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", корвет "Сообразительный" и "Стерегущий", малые противолодочные корабли "Алексин" и "Калмыкия", МРК "Зыбь", "Зеленый Дол", патрульный сторожевой корабль "Надежный".

Во Владивостоке смотр кораблей впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота прошел в акватории бухты Золотой Рог. На 16 парадных бочках в главной бухте Владивостока у Золотого моста в честь Дня ВМФ были выстроены боевые корабли основных классов – флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корвет "Громкий", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-18", базовый тральщик "БТ-100" и дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре".

В Петропавловске-Камчатском восемь боевых кораблей Тихоокеанского флота встали в парадный строй в Авачинской бухте. В двух линиях были ошвартованы атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Рязань", пограничный корабль управления ФСБ по Восточному Арктическому району "Забайкалье", большой десантный корабль "Адмирал Невельской", модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", морской тральщик МТ-265, спасательное судно "Алагез", судно-кабелеукладчик "Бирюса" и новейшее гидрографическое судно "Александр Рогоцкий".

Всего в торжествах по случаю Дня Военно-морского флота в Авачинской бухте были задействованы 25 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Тихоокеанского флота и регионального Пограничного управления ФСБ.